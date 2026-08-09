/PSC परीक्षा में जांच शुरू, फिर भी LPST रैंक होल्डर्स की नियुक्ति पर क्यों कायम है अनिश्चितता, 34 दिन से जारी आंदोलन

केरल में PSC परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब आधिकारिक स्तर पर आगे बढ़ रही है. सरकार के आदेश के अनुसार, आरोपों की गंभीरता और जल्द जांच की जरूरत को देखते हुए Crime Branch को मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई है. इस कार्रवाई के बाद परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की विस्तृत जांच का रास्ता साफ हुआ है.
सरकारी आदेश में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए तत्काल प्रभाव से Special Investigation Team यानी SIT का गठन किया गया. इस SIT की अध्यक्षता S Ajeetha Begum, IPS को सौंपी गई है. वह Thiruvananthapuram स्थित Economic Offence Wing Headquarters में Inspector General of Police के पद पर कार्यरत हैं. SIT को मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है.
सरकार ने आरोपों की जांच के लिए Crime Branch को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. आदेश के मुताबिक, आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जांच और जल्द कार्रवाई की जरूरत है. इसका उद्देश्य परीक्षा से संबंधित शिकायतों और कथित अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है. जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.
PSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच शुरू होने के बावजूद LPST रैंक होल्डर्स की नियुक्ति को लेकर बनी अनिश्चितता दूर नहीं हुई है. रैंक लिस्ट में शामिल ये अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए SIT जांच एक अलग प्रक्रिया है, जबकि उनकी मुख्य मांग नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की है.
LPST रैंक होल्डर्स का आंदोलन अब 34वें दिन में प्रवेश कर चुका है. अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से प्रदर्शन के बावजूद उनकी नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है. वे सरकार से मांग कर रहे हैं कि रैंक लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों के नियुक्ति दावों पर बिना और देरी के फैसला लिया जाए.
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मुख्य मांग नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है. उनका कहना है कि परीक्षा और रैंक लिस्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी नियुक्ति आदेश के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है. ऐसे में वे सरकार से स्पष्ट समयसीमा और नियुक्ति को लेकर ठोस कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं.
SIT जांच का मुख्य उद्देश्य PSC परीक्षा से जुड़े कथित अनियमितताओं के आरोपों की पड़ताल करना है. हालांकि, इस जांच का परिणाम LPST रैंक होल्डर्स की नियुक्ति प्रक्रिया पर सीधे क्या प्रभाव डालेगा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है. इसलिए अभ्यर्थियों की चिंता केवल जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अपनी नियुक्ति को लेकर सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं.
एक ओर PSC परीक्षा से जुड़े आरोपों की जांच SIT और Crime Branch के स्तर पर आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर LPST रैंक होल्डर्स नियुक्ति आदेश की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. ऐसे में सरकार के सामने परीक्षा संबंधी जांच और अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी मांगों के बीच स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती है. LPST उम्मीदवार अब बिना और देरी के अपने नियुक्ति दावों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.