Kerala School Controversy: पैसों के आगे झुकी इंसानियत? फीस नहीं देने पर मासूम को बस में चढ़ने से रोका! होगी सुनवाई

Kerala School Controversy: केरल के मलप्पुरम जिले से एक खबर सामने आई है. यहां एक 5 साल के बच्चे को बस फीस न देने पर स्कूल बस में चढ़ने से रोका गया. परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. 

Oct 19, 2025, 07:29 AM IST
Kerala School Bus Controversy: अगर आपसे ये कहा जाए कि एक 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में इसलिए नहीं चढ़ने दिया क्योंकि उसकी फीस नहीं जमा थी, तो जरूर आपको शॉक लगेगा. ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखा जाए तो एक बच्चे के साथ ऐसा करना कहीं ना कहीं गलत है. लेकिन आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला केरल से आया है. 

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, गुरुवार को केरल के मलप्पुरम जिले में एक पांच साल के बच्चे को स्कूल बस में चढ़नेसे मना कर दिया गया है. बताया गया है कि बच्चे के परिवार ने बस की फीस समय पर नहीं दी थी, जिसकी वजह से उसे बस में चढ़ने नहीं दिया गया. ऐसे में इस घटन के बाद बच्चे के परिवार वालों ने उसी दिन पुलिस में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई. 

सोमवार को होगी दोनों पक्षों से बात
वहीं, पुलिस ने इस मामले को लेकर परिवार और स्कूल दोनों को बातचीत के लिए थाने बुलाया था, लेकिन परिवार वाले शुक्रवार को किसी कारण आ नहीं पाए और शनिवार को स्कूल बंद होने के कारण ये बात आगे नहीं बढ़ पाई. ऐसे में अब दोनों पक्षों को सोमवार को थाने बुलाया गया है ताकि मामले पर सुनवाई करके समाधान निकाला जा सके. 

IGNOU December TEE 2025: इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

स्कूल प्रशासन ने कही ये बात
रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस के बातचीत में स्कूल प्रशासन ने बच्चे के परिवार वालों के आरोपों को गलत बताया है और इसे स्वीकार करने से इंकार किया है. फिलहाल अब ये जांच का विषय है. सोमवार को दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे. 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

Kerala

