Kerala SSLC Result 2026 OUT: जारी हुआ केरला बोर्ड का 10वीं रिजल्ट, keralaresults.nic.in पर देखें परिणाम

Kerala SSLC Class 10th Result 2026 OUT: केरल बोर्ड एसएसएलसी (कक्षा 10वीं) का परिणाम 2026 जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही 41 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है. केरला बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट keralaresults.nic.in पर कक्षा 10वीं का परिणाम चेक किया जा सकता है.
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Kerala SSLC Class 10th Result 2026 OUT: केरल बोर्ड ने 15 मई को एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कक्षा 10 (एसएसएलसी) का परिणाम 2026 घोषित कर दिया है. केरला बोर्ड कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार केरल परीक्षा भवन की आधिकारिक वेबसाइट pareekshabhavan.kerala.gov.in पर एसएसएलसी रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं. इस साल केरल में कक्षा 10वीं की परीक्षा का आयोजन 5 मार्च से 30 मार्च 2026 तक के बीच किया गया था. कुल 41.7 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे जिसे 3031 केंद्रों पर आयोजित किया गया था. केरल बोर्ड का 10वीं रिजल्ट विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से देखा जा सकता है.
सबसे पहले डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर केरल एसएसएलसी रिजल्ट 2026 लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जिस पर क्लिक करने के बाद डिटेल्स दर्ज करें.
अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन कर लें.
सबमिट पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
केरल बोर्ड 10वीं रिजल्ट देखने के अलावा यहां से मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं.
kbpe.kerala.gov.in
sslcexam.kerala.gov.in
results.kite.kerala.gov.in
results.digilocker.kerala.gov.in
examresults.kerala.gov.in
prd.kerala.gov.in
results.kerala.gov.in
केरल एसएसएलसी परीक्षा देने वाले 4,14,290 छात्रों में से 4,10,456 स्टूडेंट्स पास हुए हैं जिनमें पास होने वाले छात्र 98.93% रहे हैं जबकि, कुल 99.22% लड़कियां पास हुई हैं. इस साल लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर देखने को मिला है.
सबसे पहले केरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.kite.kerala.gov.in पर जाएं.
होम पेज पर केरल 10वीं रिजल्ट का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा उसमें अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
जरूरी डिटेल्स दर्ज करने के बाद सबमिट करें और फिर रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकते हैं और चाहें तो मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं.
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