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मिट्टी से नहीं बन सकता तेल, तो क्यों मिट्टी का तेल कहलाता है केरोसिन ऑयल?

Kerosene oil facts: केरोसिन को मिट्टी का तेल कहना केवल एक भाषाई भ्रम है, जबकि वैज्ञानिक रूप से इसे कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है. अपनी शुद्धता और कम धुएं के कारण यह घरों में जलने वाले ईंधन से लेकर विमानों तक में इस्तेमाल किया जाता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 04, 2026, 09:18 AM IST
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मिट्टी से नहीं बन सकता तेल, तो क्यों मिट्टी का तेल कहलाता है केरोसिन ऑयल?

Kerosene oil facts: मिट्टी का तेल यानी केरोसिन ऑयल, नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये किसी तरह मिट्टी से बनाया जाता है. लेकिन हकीकत ये है कि मिट्टी इसका कोई हिस्सा नहीं है. केरोसिन तेल वास्तव में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से बनाया जाता है. इसे रिफाइन करके उपयोग के योग्य बनाया जाता है. इस तेल का इस्तेमाल ज्यादातर घरों में लैंप, हीटर और छोटे उद्योगों में किया जाता है.

केरोसिन का नाम अंग्रेजी शब्द Kerosene से आया है, जिसका मूल मतलब ज्वलनशील तेल है. इसे पहली बार 19वीं सदी में रिफाइन किया गया था. उस समय इसे मिट्टी के तेल से बनाया जाने का भ्रम लोगों में फैल गया था, इसलिए इसका आम नाम मिट्टी का तेल पड़ गया. इस नाम से आज भी लोग भ्रमित रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है.

कैसे बनता है मिट्टी का तेल?

रिफाइनिंग प्रक्रिया में कच्चे तेल को हीट करके अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है. इसमें हल्के तेल से लेकर भारी तेल तक अलग होते हैं. केरोसिन ऑयल उन हिस्सों में आता है जो हल्के होते हैं और आसानी से जल जाते हैं. यही कारण है कि इसे लैंप और स्टोव में जलाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. ये सुरक्षित और साफ जलता है, जिससे धुआं कम निकलता है.

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कहां होता है इसका उपयोग?

इसके अलावा, केरोसिन ऑयल का उपयोग घरेलू और औद्योगिक दोनों ही जगहों पर होता है. कई देश इसे पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा का हिस्सा मानते हैं. कभी-कभी इसे विमान के ईंधन में भी इस्तेमाल किया जाता है. इसके बिना कई छोटे उद्योगों और ग्रामीण इलाकों में रसोई और रोशनी की सुविधा मुश्किल हो जाती है.

तो अगली बार जब कोई कहे मिट्टी का तेल, तो जान लें कि यह सिर्फ नाम है. असली में यह कच्चे तेल का एक हिस्सा है, जो रिफाइन करके जलने योग्य बनाया गया है. मिट्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है. नाम के कारण भ्रम हो सकता है, लेकिन काम में इसकी उपयोगिता और सुरक्षा इसे बेहद लोकप्रिय बनाती है.

 

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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