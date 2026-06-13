Free Education Announcement from KG to PG: एक तरफ तमिलनाडु के एक गांव ने सामूहिक फैसला लेते हुए बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में भेजने का निर्णय लिया और निजी स्कूलों की महंगी फीस से दूरी बनाने की पहल की, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के एक और राज्य ने शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ओडिशा सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है. यहां पर सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी. ये कदम राज्य सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त और सार्वभौमिक बनाने के चलते लिया है.
दरअसल, 12 जून 2026 को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बीजेपी में अपने दो साल पूरे किए. उस दौरान उन्होंने किंडरगार्टन (KG) से लेकर पोस्टग्रेजुएशन (PG) तक एजुकेशन को फ्री करने का ऐलान किया है.
सीएम मोहन चरण माझी ने घोषणा करते हुए कहा कि शायद ओडिशा देश का पहला राज्य है जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का कोई प्रावधान किया है. केजी से पीजी तक शिक्षा को मुफ्त कर देने से इसका खासतौर पर लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मिल सकेगा. अधिकारियों की मानें तो ये फैसला 10 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदेमंद साबित हो सकता है.
जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा में कक्षा 10वीं तक की शिक्षा पहले से ही मुफ्त है, लेकिन अब इस सुविधा को अधिक कक्षाओं तक फायदा दिया जाएगा. ओडिशा सरकार के इस कदम से ऐसे स्टूडेंट्स को लाभ मिल सकेगा जो आर्थिक तंगी की वजह से हायर एजुकेशन की पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, अब पीजी तक सरकार ने शिक्षा को मुक्त कर दिया. हालांकि, सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फीस कम की गई है जिससे राज्य को सालाना करीब 30 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ सकता है.
केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा के ऐलान के साथ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शिक्षकों के लिए भी बड़ा वादा किया है. शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार आने वाले सालों में 45,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती करने की योजना बना रही है. ये संख्या पिछले दो वर्षों में हुई करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियों से कहीं अधिक होगी.