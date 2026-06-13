Free Education Announcement from KG to PG: एक तरफ तमिलनाडु के एक गांव ने सामूहिक फैसला लेते हुए बच्चों को केवल सरकारी स्कूलों में भेजने का निर्णय लिया और निजी स्कूलों की महंगी फीस से दूरी बनाने की पहल की, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के एक और राज्य ने शिक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. ओडिशा सरकार ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है. यहां पर सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी. ये कदम राज्य सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह मुफ्त और सार्वभौमिक बनाने के चलते लिया है.