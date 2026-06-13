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KG से PG तक, मुफ्त शिक्षा का ऐलान, 10 लाख से ज्यादा छात्रों को होगा फायदा!

Free Education Announcement from KG to PG: बीजेपी सरकार की ओर से एक खास घोषणा की गई है जिसके तहत किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएट तक की पढ़ाई को मुफ्त कर दिया गया है, लेकिन ये ऐलान ऑडिया में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने किया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:21 AM IST
KG से PG तक, मुफ्त शिक्षा का ऐलान, 10 लाख से ज्यादा छात्रों को होगा फायदा!
Image Credit: Free Education Announcement from KG to PG

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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