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Khan Sir Educational Qualification: कोचिंग फायरिंग मामले में फंसे खान सर, कितनी की है पढ़ाई-लिखाई, जानें कहां से ली डिग्रियां?

Khan Sir Educational Qualification: फैजल खान उर्फ खान सर अपनी अनोखी पढ़ाने की शैली और कोचिंग क्लासेस के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में कोचिंग सेंटर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना को लेकर उनका नाम चर्चा में आया है. इसी बीच उनके एजुकेशन बैकग्राउंड और डिग्रियों को लेकर भी लोगों में रुचि बढ़ी है. आइए जानते हैं खान सर के पास कौन-कौन सी डिग्रियां हैं?

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:46 AM IST
Khan Sir Educational Qualification: कोचिंग फायरिंग मामले में फंसे खान सर, कितनी की है पढ़ाई-लिखाई, जानें कहां से ली डिग्रियां?
Image Credit: Patna Khan Sir Educational Qualification

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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