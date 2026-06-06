/Khan Sir Educational Qualification: कोचिंग फायरिंग मामले में फंसे खान सर, कितनी की है पढ़ाई-लिखाई, जानें कहां से ली डिग्रियां?

Khan Sir Educational Qualification: फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी कोचिंग के बाहर 2 जून की रात पत्थरबाजी और मारपीट की घटना सामने आई है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है. पहले पटना के खान सर ने दावा किया उनके कोचिंग के बाहर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई थी और फिर ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मगर एक वीडियो ने पूरा मामला ही बदल दिया जिसमें देखा गया कि खान सर के दो गार्ड भी फायरिंग कर रहे थे और पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन खान सर की तलाश की जा रही है. उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ है जिसे पुलिस के लिए भी काबू करना मुश्किल हो रहा है. इस पूरे मामले के कारण खान सर चर्चाओं में हैं. अपनी कोचिंग में ये छात्रों को क्या पढ़ाते हैं और खुद कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए जानते हैं.
खान सर क्या पढ़ाते हैं, अगर ये आपका भी सवाल है तो उसके लिए उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म को खंगाला जा सकता है. उनके 'Khan GS Research Centre' के अलावा अगर 'खान ग्लोबल स्टडीज' (KGS) ऐप को देखेंगे तो समझ में आएगा कि किसी एक विषय पर या खास सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ नहीं है. वो किसी एक सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है बल्कि वो जनरल स्टडीज (GS) और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के स्पेशलिस्ट हैं और उसी की पढ़ाई हजारों- लाखों स्टूडेंट्स करते हैं.
पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले खान सर, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी कई छात्रों को शिक्षित करते हैं. अगर कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपने भी कभी न कभी उनकी वीडियो जरूर देखी होगी. खासतौर पर वो भूगोल, इतिहास और राजव्यवस्था समेत साइंस और करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक में अच्छा-खासा ज्ञान रखते हैं और अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं. यूपीएससी (UPSC), रेलवे (Railways), बीपीएससी (BPSC) समेत एसएससी (SSC) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उनकी संस्थान को जाना जाता है.
खान सर उर्फ फैजल खान के क्वालीफिकेशन की बात करें तो इसे लेकर अलग-अलग दावे देखने को मिलते हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अपनी पढ़ाई पूरी की है. खान सर ने किसी इंटरव्यू में भी बताया थी कि उन्होंने B.Sc. और M.Sc. की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा मास्टर ऑफ Arts (M.A.) इन ज्योग्राफी की डिग्री भी हासिल कर रखी है. इसके अलावा उन्होंने UPSC की तैयारी भी की है, लेकिन उनके चयन को लेकर कोई पुख्ता आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.
उत्तर प्रदेश के देवरिया में जन्मे खान सर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री हासिल की है. यहां से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस (B.Sc.) की डिग्री प्राप्त करने के बाद मास्टर ऑफ साइंस (M.Sc.) की डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए मास्टर ऑफ Arts (M.A.) इन ज्योग्राफी की डिग्री भी हासिल कर रखी है.