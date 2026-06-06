/Khan Sir Educational Qualification: कोचिंग फायरिंग मामले में फंसे खान सर, कितनी की है पढ़ाई-लिखाई, जानें कहां से ली डिग्रियां?

Khan Sir Educational Qualification: फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़ी कोचिंग के बाहर 2 जून की रात पत्थरबाजी और मारपीट की घटना सामने आई है, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया है. पहले पटना के खान सर ने दावा किया उनके कोचिंग के बाहर करीब 10 राउंड फायरिंग की गई थी और फिर ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया मगर एक वीडियो ने पूरा मामला ही बदल दिया जिसमें देखा गया कि खान सर के दो गार्ड भी फायरिंग कर रहे थे और पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी कर ली, लेकिन खान सर की तलाश की जा रही है. उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन कोचिंग के बाहर छात्रों की भारी भीड़ है जिसे पुलिस के लिए भी काबू करना मुश्किल हो रहा है. इस पूरे मामले के कारण खान सर चर्चाओं में हैं. अपनी कोचिंग में ये छात्रों को क्या पढ़ाते हैं और खुद कितने पढ़े-लिखे हैं? आइए जानते हैं.