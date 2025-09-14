Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं सिर्फ तीन अंतर, जीनियस ही दे पाएंगे 15 सेकंड में जवाब! एक तो नजरों के बिल्कुल सामने

Spot The Difference Game: अगर आपको फोटो में छुपे अंतर को खोजना पसंद है तो ये आर्टिकल आपको पसंद आएगी. यहां आपके लिए हम दो फोटो लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ तीन अंतर है. अगर आपको ऐसे खेल पसंद हैं और आप खुद को जीनियस मानते हैं तो 15 सेकंड में इन अंतरों को खोज कर बताएंगे. चलिए तो फिर समय शुरू करते हैं.

15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(समय हुआ समाप्त, अब रुक जाएं)

आपका टाइम ओवर हो चुका है. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको बहुत बधाई. आपने ये साबित कर दिया है कि वकाई आपका दिमाग तेज है. सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आंखें भी काफी अच्छी है. हालांकि, अगर आप नहीं खोज पाएं तो भी टेंशन की कोई बात आप अपना समय लेकर कोशिश जारी रख सकते हैं या फिर नीचे दिए गए जवाब को देख सकते हैं.

क्या है अंतर?

दिए गए फोटो में कुल तीन अंतर है. एक अंतर तो काफी आसान है क्योंकि बिल्कुल सामने ही वो आपको दिख गया होगा. चलिए बताते हैं..पहला अंतर है लाल रंग की बोतल, जिसमें एक तस्वीर में कैप लाल रंग की है और दूसरे में हरे रंग की है. दूसरा अंतर है कार्टून के सिर पर बने डिजाइन. एक में फूल जैसा कुछ बना है तो दूसरे में तीर जैसा डिजाइन है. इसके अलावा तीसरा अंतर है प्लेट पर रखा हुआ सामान. एक फोटो में प्लेट खाली है और दूसरे प्लेट में लाल रंग की एक चीज रखी हुई है.

