Spot The Difference: फोटो में छुपे हैं सिर्फ तीन अंतर, जीनियस ही दे पाएंगे 15 सेकंड में जवाब! एक तो नजरों के बिल्कुल सामने

Optical Illusion Game: अगर आपको फोटो में छुपे अंतर खोजने जैसे खेल पसंद हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए है. यहां दो फोटो दी गई है, जिसमें कुल 3 अंतर हैं. खुद को जीनियस समझते हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. खबर में दो फोटो है और आपको फटाफट उसमें अंतर खोजना है.
Trending Photos
Spot The Difference Game: अगर आपको फोटो में छुपे अंतर को खोजना पसंद है तो ये आर्टिकल आपको पसंद आएगी. यहां आपके लिए हम दो फोटो लेकर आए हैं, जिसमें सिर्फ तीन अंतर है. अगर आपको ऐसे खेल पसंद हैं और आप खुद को जीनियस मानते हैं तो 15 सेकंड में इन अंतरों को खोज कर बताएंगे. चलिए तो फिर समय शुरू करते हैं.
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ..(समय हुआ समाप्त, अब रुक जाएं)
Reasoning Question: एक लाइन में A, B, C, D, E हैं..B, C के बाएं है और A, D के दाएं है; E सबसे दाएं है तो बताओ बीच में कौन?
आपका टाइम ओवर हो चुका है. अगर आपने तीनों अंतर को खोज लिया है तो आपको बहुत बधाई. आपने ये साबित कर दिया है कि वकाई आपका दिमाग तेज है. सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आंखें भी काफी अच्छी है. हालांकि, अगर आप नहीं खोज पाएं तो भी टेंशन की कोई बात आप अपना समय लेकर कोशिश जारी रख सकते हैं या फिर नीचे दिए गए जवाब को देख सकते हैं.
क्या है अंतर?
दिए गए फोटो में कुल तीन अंतर है. एक अंतर तो काफी आसान है क्योंकि बिल्कुल सामने ही वो आपको दिख गया होगा. चलिए बताते हैं..पहला अंतर है लाल रंग की बोतल, जिसमें एक तस्वीर में कैप लाल रंग की है और दूसरे में हरे रंग की है. दूसरा अंतर है कार्टून के सिर पर बने डिजाइन. एक में फूल जैसा कुछ बना है तो दूसरे में तीर जैसा डिजाइन है. इसके अलावा तीसरा अंतर है प्लेट पर रखा हुआ सामान. एक फोटो में प्लेट खाली है और दूसरे प्लेट में लाल रंग की एक चीज रखी हुई है.
Optical Illusion: सिर्फ तेज दिमाग वाले बता पाएंगे फोटो में 5 अंतर, एक को ढूंढना तो बेहद मुश्किल!