Kiran Navgire: 7 छक्के, 14 चौके... सिर्फ 34 गेंदों से इस क्रिकेटर ने बनाया सबसे तेज शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड; जानें कितनी की है पढ़ाई-लिखाई

Kiran Navgire Education Qualification: भारतीय महिला क्रिकेट में एक ऐसा इतिहास रच गया है जिसने दुनिया भर में नया रिकॉर्ड बना दिया है. दिग्गज खिलाड़ी किरण नवगिरे ने नागपुर में खेले गए सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी मैच में केवल 34 गेंदों में शतक जड़ने के साथ नया रिकॉर्ड बना दिया. महाराष्ट्र की ओर से खेल रही भारतीय क्रिकेट किरण नवगिरे महिला टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक के साथ विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया. इससे पहले रिकॉर्ड न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन के नाम सबसे तेज शतक का विश्व रिकॉर्ड था. 14 चौके और 7 छक्के वो सिर्फ 34 गेंदों के साथ शतक तक पहुंचने वाली किरण नवगिरे कितनी पढ़ी-लिखी हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कौन हैं किरण नवगिरे?

18 सितंबर 1994 को जन्मीं किरण प्रभु नवगिरे एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो वर्तमान में भारत महिला और नागालैंड महिला के लिए खेलती हैं. 2022 में महिला सीनियर टी 20 ट्रॉफी के दौरान किरण ने सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड बना था. उस वक्त वो नागालैंड महिला क्रिकेट से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेल रही थीं. अब नया रिकॉर्ड 2025 में सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी मैच के दौरान 14 चौके, 7 छक्के और 34 गेंदों पर सबसे तेज शतक बनाने के लिए विश्व रिकॉर्ड बना है.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं भारतीय क्रिकेटर किरण नवगिरे?

किरण नवगिरे के दो भाई हैं, पिता एक किसान और माता गृहिणी हैं. बारामती शारदा विद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की है. क्रिकेट में करियर बनाने से पहले वो एथलेटिक्स में थीं. पहली बार सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के दिनों में उन्होंने क्रिकेट खेला था. किरण को बिना किसी औपचारिक ट्रेनिंग के विश्वविद्यालय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है. इसके अलावा पुणे विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने भाला फेंक, गोला फेंक और 100 मीटर एथलेटिक स्पर्धाओं में भी भाग लिया है. उनकी पहली औपचारिक ट्रेनिंग पुणे के आजम कैंपस में हुई और वहां से उन्होंने शारीरिक शिक्षा में 2 साल का कोर्स भी किया.

किरण नवगिरे का करियर

किरण नवगिरे ने क्रिकेट में करियर की शुरुआत 2018-19 सीनियर महिला वनडे लीग में हिस्सा लेकर की. इस दौरान वो महाराष्ट्र की टीम में शामिल हुई. 2021-22 महिला सीनियर टी20 ट्रॉफी में उन्होंने नागालैंड के लिए अतिथि खिलाड़ी के रूप में खेला और 76 गेंदों पर 162 रनों बनाने के कारण ट्वेंटी 20 पारी में 150 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली भारतीय पुरुष या महिला बनीं. पहले वेलोसिटी टीम में उन्हें 2022 महिला टी20 चैलेंज से चुना गया था. एक नए विश्व रिकॉर्ड बनाने के कारण दुनिया भर में किरण नवगिरे को जाना जाएगा. सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं.

