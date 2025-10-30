Advertisement
Urdu: किरेन रिजिजू ने दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताई उर्दू, क्या जानते हैं वो शब्द जिसे हिंदी समझकर बोलते हैं 99% लोग

Urdu Language: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें स्थापना दिवस समारोह में उर्दू को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया है. क्या आप जानते हैं ऐसे कई शब्द हैं जिसे लोग हिंदी समझकर बोलते हैं लेकिन उसकी मूल भाषा उर्दू है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 11:19 AM IST
Urdu Language: भारत के केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उर्दू भाषा को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा बताया है. दरअसल, 29 अक्टूबर बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रीजीजू जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें स्थापना दिवस समारोह में गए थे. जहां उन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी की तारीफ करते हुए कहा कि ‘विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य हमारे राष्ट्र के मूल्यों को खूबसूरती से दर्शाता है.’ इस दौरान उन्होंने सिर्फ विश्वविद्यालय की प्रशंसा नहीं की बल्कि देश की प्रगति और एकता के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच सद्भाव को जरूरी बताया. साथ ही उर्दू को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा भी बताया.

99 प्रतिशत लोग हिंदी समझ बोल देते हैं उर्दू

‘उर्दू’ ये भाषा अक्सर लोगों की जुबां पर होती है. भारतीय लोगों के बीच भी बोलचाल में उर्द के कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. यहां तक कि किसी कविता की खूबसूरती बढ़ाने की बात हो किसी की तारीफ में दो शब्द क्यों न बोलने हो, उसमें एक दो उर्दू के शब्दों को जोड़कर सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है. आमतौर पर लोग उर्दू बोलने लगे हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे 99 प्रतिशत लोग गलत बोलते हैं. हिंदी भाषा समझकर लोग उर्दू के शब्दों को प्रयोग कर देते हैं लेकिन वो उससे अनजान भी हैं.

आम बोलचाल में हिंदी समझकर आप बोल रहे हैं ये उर्दू शब्द

अगर आपको लगता है कि आप उर्दू नहीं जानते तो शायद गलत हो सकते हैं क्योंकि शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल काफी कम लोग करते हैं. 99 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रोजाना हिंदी समझकर उर्दू के शब्द बोल रहे हैं लेकिन वो इसके बारे में जानते ही नहीं है.

99% लोग हिंदी समझकर बोल देते हैं ये उर्दू शब्द

उर्दू शब्द हिंदी शब्द
दोस्त मित्र
दिल हृदय
शुक्रिया धन्यवाद
किताब पुस्तक
किस्मत भाग्य
ज़हर विष
खून रक्त
इज्ज़त प्रतिष्ठा
हवा वायु
कमरा कक्ष

ऊपर बताए गए शब्दों के अलावा भी कई उर्दू शब्द हैं जिन्हें हम हिंदी समझने की गलती कर रहे हैं। दरअसल, ये सभी शब्द बोलचाल में इतने ज्यादा घुल-मिल चुके हैं कि इनका मूल उर्दू का होने के बाद भी हम अक्सर इन शब्द को हिंदी समझ लेते हैं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Urdu

