/अब गांव के छात्रों को भी शहर जैसी सुविधा! रिलीज वाले दिन ही देख सकेंगे नई फिल्में, जानें कैसे बदलेगी सीखने की दुनिया

भारत में नई फिल्मों का आनंद सबसे पहले बड़े शहरों के दर्शकों को मिलता है, जबकि गांवों और छोटे कस्बों के लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. कई ग्रामीण इलाकों में सिनेमा हॉल नहीं हैं और जहां हैं भी, वहां नई फिल्में देर से पहुंचती हैं. इसी असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से Kissa Talkies की शुरुआत की गई है. इस पहल का मकसद ग्रामीण भारत के लोगों को भी वही मनोरंजन अनुभव देना है, जो शहरों में रहने वाले दर्शकों को मिलता है.
Kissa Talkies पूरी तरह तकनीक आधारित मॉडल पर काम करता है. इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिस दिन किसी फिल्म की रिलीज बड़े शहरों में होती है, उसी दिन गांवों और छोटे कस्बों के दर्शक भी उसे देख सकें. कंटेंट को सुरक्षित डिजिटल माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उन्हें आसान, व्यवस्थित और बेहतर अनुभव मिलता है. इससे ग्रामीण दर्शकों को नई फिल्मों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता.
ग्रामीण भारत में जरूरत क्यों पड़ी?
ग्रामीण इलाकों में मनोरंजन के आधुनिक साधनों की कमी लंबे समय से महसूस की जाती रही है. सिनेमा हॉल की सीमित संख्या और नई फिल्मों की देरी से उपलब्धता के कारण लाखों लोग मुख्यधारा के मनोरंजन से दूर रह जाते हैं. Kissa Talkies इसी अंतर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि शहर और गांव के दर्शकों के बीच मौजूद मनोरंजन का फासला कम हो सके. इससे हर वर्ग के लोगों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कंटेंट देखने का अवसर मिलेगा.
क्या यह सेवा सभी के लिए सस्ती है?
किस्सा टॉकीज़ का कहना है कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाना है. इसी वजह से इसकी कीमत को सरल और किफायती रखा गया है, ताकि ग्रामीण परिवार बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ के नई फिल्मों का आनंद ले सकें. इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है, जिससे कम तकनीकी जानकारी रखने वाले लोग भी आसानी से इस सेवा का उपयोग कर सकें.
स्थानीय लोगों को क्या फायदा होगा?
यह पहल केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है. Kissa Talkies के विस्तार के साथ गांवों और छोटे कस्बों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं. डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ने से स्थानीय कारोबार और तकनीकी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और डिजिटल इकोसिस्टम का विस्तार भी तेज होगा.
फिल्मों का चयन कैसे होता है?
किस्सा टॉकीज़ का कहना है कि कंटेंट चुनते समय दर्शकों की पसंद, भाषा और क्षेत्रीय संस्कृति का विशेष ध्यान रखा जाता है. कोशिश यही रहती है कि अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों के लोगों को उनकी रुचि के अनुरूप फिल्में और मनोरंजन सामग्री उपलब्ध कराई जाए. इससे दर्शकों का अनुभव बेहतर होता है और वे अपनी भाषा व संस्कृति से जुड़ा कंटेंट भी आसानी से देख पाते हैं.
आगे की क्या तैयारी है?
आने वाले समय में Kissa Talkies का लक्ष्य देश के अधिक से अधिक गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंच बनाना है. इसके लिए कंपनी अपने तकनीकी नेटवर्क को मजबूत करने और नए क्षेत्रों में विस्तार करने पर काम कर रही है. उद्देश्य यह है कि ग्रामीण भारत का कोई भी दर्शक नई फिल्मों से वंचित न रहे और उसे शहरों के बराबर मनोरंजन सुविधाएं मिल सकें.
क्या सिर्फ मनोरंजन तक सीमित है?
Kissa Talkies खुद को केवल एक फिल्म दिखाने वाला मंच नहीं मानता. उसका मानना है कि यदि सिनेमा हर गांव और हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे, तो यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का माध्यम भी बन सकता है. मनोरंजन के साथ रोजगार, डिजिटल पहुंच और स्थानीय विकास को बढ़ावा देकर यह पहल ग्रामीण भारत में नई संभावनाओं का रास्ता खोलने की दिशा में काम कर रही है.