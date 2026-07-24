/अब गांव के छात्रों को भी शहर जैसी सुविधा! रिलीज वाले दिन ही देख सकेंगे नई फिल्में, जानें कैसे बदलेगी सीखने की दुनिया

भारत में नई फिल्मों का आनंद सबसे पहले बड़े शहरों के दर्शकों को मिलता है, जबकि गांवों और छोटे कस्बों के लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है. कई ग्रामीण इलाकों में सिनेमा हॉल नहीं हैं और जहां हैं भी, वहां नई फिल्में देर से पहुंचती हैं. इसी असमानता को खत्म करने के उद्देश्य से Kissa Talkies की शुरुआत की गई है. इस पहल का मकसद ग्रामीण भारत के लोगों को भी वही मनोरंजन अनुभव देना है, जो शहरों में रहने वाले दर्शकों को मिलता है.