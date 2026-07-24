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अब गांव के छात्रों को भी शहर जैसी सुविधा! रिलीज वाले दिन ही देख सकेंगे नई फिल्में, जानें कैसे बदलेगी सीखने की दुनिया

अब सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों के दर्शक भी फिल्म रिलीज वाले दिन नई फिल्में देख सकेंगे. जानिए क्या है Kissa Talkies का मॉडल, कैसे यह ग्रामीण भारत में मनोरंजन, रोजगार और डिजिटल बदलाव की नई कहानी लिख रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 24, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 04:18 PM IST
अब गांव के छात्रों को भी शहर जैसी सुविधा! रिलीज वाले दिन ही देख सकेंगे नई फिल्में, जानें कैसे बदलेगी सीखने की दुनिया

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