KNRUHS रिजल्ट 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

KNRUHS Result 2025 OUT: कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी (KNRUHS) के विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए रिजल्ट की घोषणा अपने आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 06:49 PM IST
KNRUHS Result 2025 Released: कलोजी नारायण राव स्वास्थ्य विज्ञान यूनिवर्सिटी (KNRUHS) के विभिन्न यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित की गई परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. यूनिवर्सिटी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर आज यानी 30 सितंबर, 2025 को रिजल्ट की घोषणा कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

जानकारी के लिए बता दें, KNRUHS परीक्षा 2025 का आयोजन BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी), BUMS (बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS(बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी) और BPT (बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी) सहित अन्य यूजी और पीजी विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिया किया गया था, जिसका परिणाम अब जारी कर दिया गया है. 

ये भी पढ़ें: दो दिन बाद एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ा... लास्ट मोमेंट पर ऐसे करें पढ़ाई; आएंगे बढ़िया नंबर, दोस्त भी पूछेंगे- पढ़ाई कब की

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
रिजल्ट चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट knruhs.telangana.gov.in पर जाएं

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर आपका परिणाम स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें.

  • फिर भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: Railway Recruitment 2025: रेलवे में जूनियर इंजीनियर समेत 2570 पदों पर निकली नई वैकेंसी, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, जानिए पूरी डिटेल्स

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

KNRUHS Result 2025

;