बॉलीवुड की इंजीनियर बालाएं! कौन कहता है एक्टिंग सिर्फ खूबसूरती का काम है? ये टॉप एक्ट्रेसेस पढ़ाई में भी कम नहीं!

Bollywood Actresses Educational Qualification: बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई-लिखाई से भी सबको चौंका देते हैं. आज हम ऐसी ही तीन कमाल की हीरोइनों की बात करेंगे, जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर ग्लैमर की दुनिया में आकर छा गईं. ये हैं कृति सेनन, तापसी पन्नू और रकुल प्रीत सिंह. आइए, जानते हैं उनकी कॉलेज से लेकर बड़े पर्दे तक के सफर की कहानी.

कृति सेनन: टॉपर इंजीनियर से नेशनल अवॉर्ड विनर एक्ट्रेस तक

जन्म: 27 जुलाई, 1990 को नई दिल्ली में.

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कृति ने दिल्ली के रानी बाग के दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद, उन्होंने नोएडा के एक बड़े कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की डिग्री ली. वो अपनी क्लास की टॉप स्टूडेंट्स में से एक थीं. पढ़ाई के दौरान उन्हें इंजीनियरिंग में नौकरी के ऑफर भी मिले, लेकिन उनका मन तो मॉडलिंग में लगता था. इसी जुनून ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में खींच लिया.

कृति ने 2014 में फिल्म 'हीरोपंती' से बॉलीवुड में कदम रखा. उनकी फिल्म 'मिमी' में शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड भी मिला, और आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं.

तापसी पन्नू: सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 'पिंक' गर्ल तक

जन्म: 1 अगस्त, 1987 को नई दिल्ली में.

तापसी ने दिल्ली के अशोक विहार के माता जय कौर पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की. फिर उन्होंने दिल्ली के गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री ली और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गईं. अपने आखिरी साल में, उन्होंने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर 'फॉन्टस्वैप' नाम का एक ऐप भी बनाया था, जिससे आईफोन यूजर्स अपने फोन के फॉन्ट बदल सकते थे.

इंजीनियरिंग की अच्छी जानकारी और मोबाइल ऐप बनाने के बाद भी, उनका दिल एक्टिंग में लगा था. उन्होंने 2010 में तेलुगु फिल्म 'झुम्मंडी नादम' से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की. तापसी को 'पिंक' और 'थप्पड़' जैसी फिल्मों में उनके दमदार किरदारों के लिए खूब तारीफ मिली. आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कैंपस प्लेसमेंट से मिली इंफोसिस की नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें 9 से 5 वाली आम नौकरी नहीं करनी थी.

रकुल प्रीत सिंह: एयरफोर्स पायलट बनने का सपना देखा, बन गईं एक्ट्रेस

जन्म: 10 अक्टूबर, 1990 को नई दिल्ली में.

रकुल प्रीत ने धौला कुआं दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग की. फिर उन्होंने लखनऊ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. रकुल का सपना तो एयरफोर्स पायलट बनने का था, लेकिन उन्हें मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया ने अपनी तरफ खींच लिया.

उन्होंने 2011 में तेलुगु फिल्म 'गिल्ली' से एक्टिंग की शुरुआत की. बाद में उन्होंने 'दे दे प्यार दे' और 'रनवे 34' जैसी फिल्मों में अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया.

ये तीनों एक्ट्रेसेस साबित करती हैं कि टैलेंट और कड़ी मेहनत किसी भी फील्ड में आपको टॉप पर पहुंचा सकती है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या बॉलीवुड!