KVS 3rd Lottery Result 2026: बालवाटिका और कक्षा 1 के लिए केवीएस तीसरी लॉटरी रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

KVS 3rd Lottery Result 2026 OUT: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद अब तीसरा लॉटरी रिजल्ट जारी कर दिया है. केवीएस के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बालवाटिका और कक्षा 1 में दाखिला के लिए जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों के प्रवेश के लिए आवेदन किया था और तीसरी लॉटरी के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. उनके लिए गुड न्यूज है. केवीएस ने बालवाटिका और कक्षा 1 में एडमिशन के लिए तीसरे लॉटरी परिणामों को जारी कर दिया है. इससे पहले 8 अप्रैल को बालवाटिका लॉटरी के रिजल्ट घोषित किए गए थे जिसके बाद 9 अप्रैल 2026 को कक्षा पहली के लिए लॉटरी रिजल्ट जारी किया गया. 10 अप्रैल को केरल, असम और पुडुचेरी में आम चुनावों के वजह से रिजल्ट देरी से जारी किया गया था. इसके बाद अब 21 अप्रैल को केवीएस ने सभी अनंतिम चयन सूचियां और प्रतीक्षा सूचियां जारी की है जिसे ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है.

किन के लिए जारी हुआ तीसरा लॉटरी रिजल्ट?

केवी स्कूल में एडमिशन के लिए जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से 2 अप्रैल 2026 के बीच किया था उनके लिए रिजल्ट जारी किया जा रहा है. पहले और दूसरे लॉटरी रिजल्ट के बाद तीसरे रिजल्ट की घोषणा की गई है. सीटें खाली होने तक लॉटरी रिजल्ट घोषित किया जाता है. इस एडमिशन लिस्ट में अगर आपके बच्चे का नाम शामिल है तो वो केवी स्कूल में दाखिला हासिल करने के लिए योग्य है. केवीएस की आधिकारिक वेबसाइटों- kvsangathan.nic.in या admission.kvs.gov.in के माध्यम से आप अपने बच्चे के प्रवेश की स्थिति चेक कर सकते हैं.

कैसे चेक करें एडमिशन लिस्ट?

केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'तीसरी एडमिशन लिस्ट 2026' लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद राज्य, शहर और केवी नाम दर्ज करें. स्क्रीन पर पूरी लिस्ट शो हो जाएगी और उसमें अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं.

इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

ऑफिशियल वेबसाइट admission.kvs.gov.in पर जाएं. इसके बाद 'Check Application Status' पर क्लिक करें. लॉगिन कर लेने के बाद बच्चे की जन्मतिथि और अन्य डिटेल्स दर्ज करें. स्क्रीन पर शो हो जाएगा कि आपके बच्चे का नाम तीसरी लिस्ट में भी आया है या नहीं.

जानकारी के लिए बता दें कि केवी स्कूलों में सिर्फ बालवाटिका और कक्षा 1 एडमिशन के लिए लॉटरी सिस्टम है, लेकिन कक्षा 2 या उससे उच्च कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन होती है और एडमिशन तभी मिलता है जब सीटें खाली होती है.

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