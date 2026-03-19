KVS Admission 2026-27: 20 मार्च से आवेदन शुरू, केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या? आवेदन फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक पूरी जानकारी एक जगह

KVS Admission 2026-27 Registration: केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 20 मार्च, शुक्रवार से केवी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया शुरू की जा रही है. आइए आवेदन प्रोसेस, पात्रता, जरूरी डॉक्यूमेंट से लेकर सब कुछ जानते हैं.
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KVS Admission Registration 2026-27: हर माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, जहाँ पढ़ाई के साथ-साथ अनुशासन और बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत हो. ऐसे में कई अभिभावकों के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) देश के सबसे भरोसेमंद स्कूलों में से एक माना जाता है. केवी स्कूलों में 2026-27 सत्र के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. अभिभावक पूरी जानकारी लेकर अपने बच्चे के लिए सही कदम उठा सकते हैं. केवी स्कूलों में किन बच्चों का दाखिला हो सकता है? केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की अंतिम तिथि कौन सी है? केंद्रीय स्कूल में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए. आइए केवीएस रजिस्ट्रेशन से लेकर सेलेक्शन तक पूरी डिटेल्स जानते हैं.
भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों के संगठन को केंद्रीय विद्यालय संगठन या केवीएस कहा जाता है. इसके अंतर्गत आने वाले स्कूलों को केवी स्कूल या फिर केंद्रीय स्कूल भी कहा जाता है. पढ़ाई के मामले में अच्छे स्कूल माने जाते हैं और फीस भी किफायती होती है. हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो खोलते हैं. इस बार भी केवी स्कूल में दाखिले के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जा रही है.
केंद्रीय स्कूल में दाखिले के फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि 20 मार्च 2026 है. सुबह 10 बजे से एप्लीकेशन विंडो को ओपन कर दिया गया है. 2 अप्रैल 2026 तक केंद्रीय स्कूल में दाखिले के फॉर्म को भर जा सकता है. अंतिम तिथि के बाद आवेदन नहीं कर सकेंगे.
कक्षा 1 (Class 1) के एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. बच्चे की उम्र 6 साल से 8 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा कक्षाएं 2 से लेकर 10वीं के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, अलग-अलग कक्षाओं के साथ आयु सीमा भी अलग-अलग है. ध्यान देने वाली बात ये है कि कक्षाएं 2 से ऊपर तक के लिए आवेदन करने वालों का पहले से पढ़ाई का प्रमाण (Previous School Record) होना जरूरी है. केवी स्कूल में सीट उपलब्धता के अनुसार एडमिशन मिलता है.
आधार कार्ड
बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
ट्रांसफर सर्टिफिकेट (Class 2 से ऊपर)
केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट https://kvsangathan.nic.in/ पर जाएं.
होमपेज पर ‘Admission 2026-27’ सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें.
इसके बाद नए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फोन नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करें.
लॉगिन के बाद स्क्रीन पर फॉर्म शो होगा, उसे ओपन करें और सभी मांगी जा रही डिटेल्स दर्ज करें.
मांगे जा रहे दस्तावेजों को सबमिट करें और आखिर में कंफर्मेशन पेज का प्रिंट निकाल लें.
केंद्रीय स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन लॉटरी सिस्टम से होता है. जबकि, दूसरी कक्षाओं में मेरिट और सीट के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है. KVS स्कूल में एडमिशन लेना का एक अच्छा मौका है. अंतिम तिथि से पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लें.
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