KVS Admission 2026 Update: केंद्रीय स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी, बालवाटिका से कक्षा 11वीं तक; कब आएगी स्टूडेंट्स के नामों की फाइनल लिस्ट?

KVS Admission 2026 Update: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) में प्रवेश पाने का सपना कई स्टूडेंट्स का होता है. कई माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों का दाखिला केवी स्कूल में हो सके. इसी उम्मीद के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी अपनाते हैं. केवी 2026-27 सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और आवेदन कर चुके अभिभावकों की नजरें प्रारंभिक चयन सूची पर टिकी हुई है. बालवाटिका से लेकर कक्षा 11वीं में दाखिला तक के लिए केवी की चरण प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है. आज हम आपको केवी एडमिशन 2026 की पूरी प्रक्रिया, महत्वपूर्ण तिथियां और चयन सूची आदि के बारे में बताने जा रहे हैं.

केवी एडमिशन के पहले चरण में आवेदन

केवी एडमिशन के तहत बालवाटिका-1, बालवाटिका-3 और कक्षा I के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक जारी रही. प्रवेश प्रक्रिया के बाद दूसरे चरण में परिणामों की घोषणा की जाएगी. अप्रैल में पहली सूची में चयनित और प्रतीक्षारत स्टूडेंट्स के नाम शामिल होंगे.

KVS Admission Update: कब आएगी पहली सूची?

बालवाटिका-1, बालवाटिका-2 और बालवाटिका-3 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जल्द पहली सूची जारी की जा सकती है. चयनित और प्रतीक्षारत छात्रों के नाम वाली लिस्ट 8 अप्रैल 2026 को घोषित की जा सकती है. जबकि, पहली कक्षा के लिए सूची को 9 अप्रैल 2026 के दिन जारी किया जाएगा. कुछ राज्यों में चुनाव के कारण दोनों सूचियों के जारी होने में एक-दो दिन का अंतर रहेगा. केरल, पुडुचेरी और असम में चुनाव की वजह से 10 अप्रैल 2026 को दोनों सूचियां घोषित की जाएंगी.

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कब आएगी दूसरी और तीसरी सूची?

सूची में शिक्षा का अधिकार (RTE) श्रेणी के स्टूडेंट्स, सेवा प्राथमिकता श्रेणी I और II के छात्रों का चयन और अन्य रिक्त पदों के लिए प्रवेश के बाद अगर सीटें खाली रहती हैं तो दूसरी सूची जारी की जाती है. केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से दूसरी सूची को 16 अप्रैल 2026 और तीसरी सूची को 21 अप्रैल 2026 को जारी किया जा सकता है. इन सभी सूचियों के आधार पर ही प्रवेश तय किए जाते हैं.

कब से शुरू है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन?

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विशेष श्रेणियों के लिए ऑफलाइन प्रवेश की सुविधा दी जाती है. RTE, SC, ST और OBC (NCL) जैसी श्रेणियों के स्टूडेंट्स के लिए दूसरा नोटिफिकेशन 21 अप्रैल को जारी किया जाएगा. 22 से 26 अप्रैल तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके बाद 27 से 30 अप्रैल 2026 तक सूची प्रदर्शन और प्रवेश जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

अन्य कक्षाओं की सूची और प्रवेश?

बालवाटिका-2 और कक्षा II से लेकर 9वीं के लिए 2 अप्रैल से 8 अप्रैल 2026 तक ऑफलाइन प्रवेश किया जाएगा जो रिक्तियों के अनुसार होगा. चयनित छात्रों की सूची को 13 अप्रैल 2026 तक जारी किया जाएगा. 15 से 20 अप्रैल 2026 के बीच प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

CBSE 10वीं रिजल्ट के बाद 11वीं प्रवेश प्रक्रिया

CBSE कक्षा 10वीं बोर्ड परिणाम घोषित होने के बाद 11वीं में प्रवेश शुरू होगा. केवी छात्रों के लिए परिणाम घोषित होने के 10 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा. कुल 20 दिनों में प्रवेश सूची प्रदर्शित होने और प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. गैर-KV स्टूडेंट्स के लिए ये प्रक्रिया, KV स्टूडेंट्स के बाद उपलब्ध सीटों के अनुसार शुरू होगी. 10वीं के रिजल्ट घोषित होने के 30 दिनों बाद अंतिम प्रवेश तिथि जारी की जाएगी. अन्य कक्षाओं के लिए 30 जून 2026 तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो सकेगी. अधिक जानकारी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

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