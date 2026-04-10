KVS Admission: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन... सीट हो जाए फुल, निकल जाए रजिस्ट्रेशन की डेट; फिर भी इन बच्चों के लिए 'स्पेशल एंट्री'

KVS Admission Rules: ये तो आप जानते ही हैं कि केंद्रीय विद्यालय में सीमित सीटें होती है. ऐसे में आवेदन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन केवी स्कूल में हो जाए ये पॉसिबल नहीं हो पाता है. मगर हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा देश के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे. कई अभिभावक अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में चाहते हैं. आवेदन की तारीख निकलने पर उनके हाथ से मौका भी निकल जा सकता है और फिर अगले आवेदन या नए सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होने तक इंतजार करना पड़ सकता है. मगर क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए सीमित सीटों होने पर केंद्रीय विद्यालय में दाखिला जारी रहता है.

कम सीटें होने पर भी एडमिशन

जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 के एक सेक्शन में केवल 40 सीटें होती है. जबकि, कक्षा 2 से 12वीं तक भी सीटें बहुत सीमित होती हैं. कक्षा 1 के बाद सीटों की संख्या बहुत कम रह जाती है. स्टूडेंट्स को दाखिला सिर्फ तभी मिल पाता है जब किसी स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया हो या वो किसी और स्कूल में ट्रांसफर ले रहा हो. एडमिशन प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है और इस वजह से केवी स्कूल में दाखिला आसान नहीं होता है.

स्पेशल एंट्री से केवी में एडमिशन

शायद आप इस बारे में न जानते हों लेकिन ऐसा है कि कुछ बच्चों को स्पेशल एंट्री के तहत कभी भी केवी में एडमिशन मिल सकता है. यहां दाखिला के लिए केंद्रीय विद्यालय की सीटें फुल होने या रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट निकल जाने से भी फर्क नहीं पड़ता है. हालांकि, कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही ये नियम लागू है कि वो कभी भी केवी में एडमिशन पा सकते हैं. सिर्फ कक्षा 9वीं के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन टेस्ट देना और उसमें पास होना जरूरी होता है.

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किन स्टूडेंट्स को कभी भी मिल सकता है केवी में दाखिला?

KVS कर्मचारियों के बच्चों का एडमिशन साल में कभी भी हो सकता है. 9वीं के लिए एंट्रेंस एग्जाम जरूरी है.

दिवंगत केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को कभी भी दाखिला मिल सकता है. सेवा के दौरान मृत्यु होने पर प्राथमिकता दी जाती है.

वीरता या पुलिस अवॉर्ड विजेताओं के बच्चों का दाखिला भी केवी में कभी भी हो सकता है.

मेधावी खिलाड़ी, राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को स्पेशल एंट्री मिलती है.

राष्ट्रपति, बाल श्री, PM राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आदि पुरस्कार विजेता के बच्चों को स्पेशल एंट्री एडमिशन मिलता है.

विशेष प्रतिभा (फाइन आर्ट्स) जैसे राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पहचान वाले बच्चों का एडमिशन हो सकता है.

कोविड-19 अनाथ बच्चों को प्रधानमंत्री CARES फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत एडमिशन और फीस छूट लाभ मिलता है.

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