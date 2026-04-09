KVS Class 1 Admission List: खत्म हुआ इंतजार! केंद्रीय विद्यालय ने जारी की पहली प्रोविजनल लिस्ट; तैयार रखें ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

KVS Class 1 Admission List: केंद्रीय विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने का इंतजार कर रहे माता-पिता के लिए आज बड़ा दिन है. केन्द्रीय विद्यालय संगठन आज यानी 9 अप्रैल को कक्षा 1 में दाखिले के लिए पहली प्रोविजनल लिस्ट जारी कर रहा है. यह लिस्ट सत्र 2026-27 के लिए है. अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित स्कूल की साइट पर जाकर इसे देख सकते हैं. जिन बच्चों का नाम पहली सूची में नहीं आएगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. दूसरी लिस्ट 16 अप्रैल को और तीसरी लिस्ट 21 अप्रैल को जारी की जाएगी.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया बहुत आसान रखी गई है. सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पर जाएं. वहां लॉटरी रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपनी कक्षा, राज्य और स्कूल का चयन करें. सब्मिट करते ही पूरी लिस्ट स्क्रीन पर खुल जाएगी. इस लिस्ट को पीडीएफ के रूप में भी डाउनलोड किया जा सकता है. ध्यान रखें कि लिस्ट में नाम आना सिर्फ एक शुरुआती चरण है. इससे एडमिशन की अंतिम पुष्टि नहीं होती है.

वेरिफिकेशन के बाद ही होगा एडमिशन

अगर आपके बच्चे का नाम लिस्ट में आता है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित स्कूल से संपर्क करना जरूरी होगा. स्कूल ही दस्तावेजों की जांच करेगा. सभी नियमों के मुताबिक वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही एडमिशन पक्का किया जाएगा. इसलिए समय पर स्कूल से संपर्क करना बहुत जरूरी है. किसी भी तरह की जानकारी के लिए सीधे विद्यालय से बात करना बेहतर रहेगा.

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चाहिए ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स

एडमिशन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखना बेहद जरूरी है. इसमें बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र सबसे अहम है. इसके अलावा अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा. निवास प्रमाण पत्र और माता-पिता का सर्विस सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा. इस सर्टिफिकेट में पिछले सात साल के ट्रांसफर की जानकारी होनी चाहिए. साथ ही बच्चे की दो पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होगी.

क्या है अंतिम तारीख?

सीटों के आरक्षण का भी खास ध्यान रखा गया है. शिक्षा का अधिकार यानी राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. इसके अलावा एससी के लिए 15 प्रतिशत, एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें तय हैं. हर सेक्शन में अधिकतम 40 बच्चों का दाखिला होगा. अगर सीटें खाली रह जाती हैं, तो 22 अप्रैल से ऑफलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है. वहीं कक्षा 11वीं में एडमिशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं के रिजल्ट के बाद शुरू होगा. बाकी कक्षाओं में दाखिले की अंतिम तारीख 30 जून 2026 रखी गई है.

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