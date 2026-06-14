केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र से सभी केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए कम से कम एक संस्कृत सेक्शन अनिवार्य करने का फैसला किया है. शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाले इस स्वायत्त संगठन ने 29 मई को जारी एक सर्कुलर में यह जानकारी दी. यह निर्णय तीसरी भाषा (R3) व्यवस्था को लागू करने के तहत लिया गया है. KVS ने सभी स्कूलों को छात्रों और अभिभावकों से तीसरी भाषा के विकल्प लेने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश भी दिया है.
नई व्यवस्था के अनुसार तीसरी भाषा के रूप में छात्रों को संस्कृत या किसी क्षेत्रीय/राज्य भाषा में से एक का चयन करना होगा. यह भाषा हिंदी (R1) और अंग्रेजी (R2) से अलग होगी. KVS के अनुसार छात्र अपनी पसंद के आधार पर भाषा चुन सकते हैं. हालांकि प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय में कम से कम एक संस्कृत सेक्शन होना अनिवार्य रहेगा ताकि स्थानांतरण वाले कर्मचारियों के बच्चों को भी संस्कृत पढ़ने का अवसर मिल सके.
KVS ने स्पष्ट किया है कि संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के सेक्शन छात्रों की संख्या के आधार पर तय किए जाएंगे. यदि किसी स्कूल में केवल एक सेक्शन है तो न्यूनतम 15 छात्रों की संख्या होने पर संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के अलग-अलग बैच बनाए जा सकते हैं. दो सेक्शन वाले स्कूलों में एक संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा सेक्शन रखा जा सकता है. वहीं तीन या अधिक सेक्शन वाले विद्यालयों में छात्रों की पसंद के अनुसार वितरण किया जाएगा, लेकिन कम से कम एक संस्कृत सेक्शन अनिवार्य रहेगा.
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने सभी स्कूलों को छात्रों द्वारा चुनी गई तीसरी भाषा का डेटा 'समागम पोर्टल' पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं. इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की आवश्यकता का पुनर्मूल्यांकन करना है. सर्कुलर में कहा गया है कि एक ही भाषा चुनने वाले छात्रों को एक ही सेक्शन में रखा जाए ताकि कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके और शिक्षण कार्य प्रभावित न हो.
पिछले महीने CBSE ने भी कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीन भाषाएं पढ़ना अनिवार्य कर दिया था. इनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है. यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE 2023) के अनुरूप किया गया है. बोर्ड के अनुसार विदेशी भाषा केवल तीसरी भाषा के बाद या अतिरिक्त चौथी भाषा के रूप में चुनी जा सकेगी.
CBSE ने स्पष्ट किया है कि छात्रों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े, इसलिए कक्षा 10 में तीसरी भाषा (R3) की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी. साथ ही जब तक नई R3 पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक कक्षा 9 के छात्र 2026-27 संस्करण की कक्षा 8 वाली पुस्तकों का उपयोग करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को देश की भाषाई विरासत से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.