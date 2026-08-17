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KVS NVS Tier II Result 2026 OUT: CBSE ने जारी किया भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, kvsangathan.nic.in पर ऐसे करें चेक

KVS NVS Tier II Result 2026 Declared: केवीएस एनवीएस टियर 2 रिजल्ट 2026 जारी हो गया है. CBSE ने 17 अगस्त को टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों के लिए रिजल्ट जारी किया. कैंडिडेट kvsangathan.nic.in, cbse.gov.in और navodaya.gov.in पर लॉगिन करके अपना स्कोरकार्ड और रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:27 PM IST
KVS NVS Tier II Result 2026 OUT: CBSE ने जारी किया भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, kvsangathan.nic.in पर ऐसे करें चेक

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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