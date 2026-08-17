KVS NVS Tier II Result 2026 OUT: CBSE ने जारी किया भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, kvsangathan.nic.in पर ऐसे करें चेक

KVS NVS Tier II Result 2026 Declared: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने KVS NVS Tier 2 Result 2026 जारी कर दिया है. आधिकारिक अपडेट के अनुसार, रिजल्ट 17 अगस्त 2026 को जारी किया गया. KVS और NVS के विभिन्न Teaching और Non-Teaching पदों के लिए Tier-II Recruitment Examination में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं. उम्मीदवारों को रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करना होगा.
KVS NVS Tier 2 का रिजल्ट ऑनलाइन स्कोरकार्ड के रूप में उपलब्ध कराया गया है. इसमें उम्मीदवार की परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी. स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, कैटेगरी, परीक्षा की तारीख, प्राप्त अंक और कुल अंक जैसी जानकारियां शामिल होंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे स्कोरकार्ड में दर्ज सभी विवरण ध्यान से जांच लें.
उम्मीदवार अपना KVS NVS Tier 2 Result 2026 संबंधित आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से चेक कर सकते हैं. इसके लिए CBSE की वेबसाइट, KVS की आधिकारिक वेबसाइट और NVS की वेबसाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है. रिजल्ट चेक करते समय उम्मीदवार अपना आवेदन नंबर या अन्य जरूरी लॉगिन डिटेल तैयार रखें.
रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.होमपेज पर “Recruitment of Various Teaching & Non-teaching Posts in Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti” से संबंधित लिंक खोजें. इसके बाद Recruitment सेक्शन में जाकर Results विकल्प पर क्लिक करें. यहां संबंधित भर्ती परीक्षा और पद के अनुसार रिजल्ट लिंक दिखाई देगा.
उम्मीदवारों को अपने पद के अनुसार संबंधित नोटिफिकेशन का चयन करना होगा. उदाहरण के लिए, यदि उम्मीदवार ने PGT, TGT या Principal पद के लिए परीक्षा दी है, तो उसे संबंधित पद का रिजल्ट लिंक खोलना होगा. रिजल्ट PDF स्क्रीन पर खुलने के बाद उम्मीदवार अपना रोल नंबर खोजकर यह पता कर सकते हैं कि वे अगले चरण के लिए योग्य हैं या नहीं.
KVS और NVS भर्ती प्रक्रिया में पद के अनुसार आगे की प्रक्रिया अलग हो सकती है. कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू या अन्य चयन प्रक्रिया में शामिल होना पड़ सकता है. इसलिए रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन में दिए गए अगले चरण के निर्देश जरूर पढ़ें.
रिजल्ट और भर्ती से जुड़ी किसी भी जानकारी को सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइट से प्राप्त करने के बजाय CBSE, KVS और NVS के आधिकारिक स्रोतों से सत्यापित करना जरूरी है. उम्मीदवार अपने रिजल्ट और स्कोरकार्ड की कॉपी भविष्य की भर्ती प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रख सकते हैं. किसी भी विवरण में गलती दिखाई देने पर संबंधित आधिकारिक प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करें.