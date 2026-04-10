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लखपति बिटिया योजना: स्कूल की लड़कियों के लिए शानदार स्कीम, ऐसे बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये

Lakhpati Bitiya Yojana 2026: लखपति बिटिया योजना के तहत सरकार स्कूल जाने वाली छात्राओं को उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए किस्तों में 1 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 10, 2026, 07:10 AM IST
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लखपति बिटिया योजना: स्कूल की लड़कियों के लिए शानदार स्कीम, ऐसे बेटियों को मिलेंगे 1 लाख रुपये

Lakhpati Bitiya Yojana 2026: सरकार की ओर से बेटियों की पढ़ाई और भविष्य को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी कड़ी में लखपति बिटिया योजना काफी चर्चा में है. इस योजना का मकसद है कि स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को आर्थिक मदद दी जाए. ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें. खास बात यह है कि इस योजना के तहत बेटियों को समय के साथ करीब 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है.

इस योजना का लाभ खास तौर पर उन परिवारों की बेटियों को दिया जाता है, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है. सरकार चाहती है कि कोई भी लड़की सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई न छोड़े. इसलिए इस स्कीम में अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान किस्तों में पैसा दिया जाता है. जैसे-जैसे लड़की आगे की क्लास में जाती है, वैसे-वैसे उसे आर्थिक सहायता मिलती रहती है.

एक बार में नहीं मिलेगा पैसा

लखपति बिटिया योजना में पैसा एक बार में नहीं दिया जाता. यह राशि कई चरणों में दी जाती है. जैसे स्कूल में एडमिशन लेने पर, अगली कक्षा में पहुंचने पर और पढ़ाई जारी रखने पर अलग-अलग किस्त मिलती है. इससे परिवार पर आर्थिक बोझ कम होता है. साथ ही बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है. कई जगहों पर यह राशि 18 साल की उम्र पूरी होने पर या 12वीं पास करने के बाद पूरी तरह मिलती है.

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तय की गई हैं कुछ शर्तें 

इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. जैसे लड़की का स्कूल में नियमित रूप से पढ़ना जरूरी है. उसकी उपस्थिति ठीक होनी चाहिए. साथ ही परिवार की आय एक तय सीमा से कम होनी चाहिए. आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने होते हैं. जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र और स्कूल से जुड़े कागज. आवेदन की प्रक्रिया आमतौर पर ऑनलाइन या संबंधित विभाग के माध्यम से पूरी की जाती है.

कुल मिलाकर यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न सिर्फ लड़कियों की पढ़ाई जारी रहती है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है. आसान शब्दों में कहें तो यह योजना बेटियों को आगे बढ़ने का मौका देती है. ताकि वे पढ़-लिखकर अपने सपनों को पूरा कर सकें और परिवार का नाम रोशन कर सकें.

ये भी पढ़ें- CBSE New School Curriculum: स्कूली पढ़ाई में बड़ा बदलाव! कक्षा 6 से 10वीं तक 3 भाषाएं पढ़ना जरूरी, जानें कब नई शिक्षा नीति होगी लागू

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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Lakhpati Bitiya Yojana 2026

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