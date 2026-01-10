लाल बहादुर शास्त्री: जब भारत में पड़ा अकाल, तो प्रधानमंत्री के ऐसे फैसले से सन्न रह गया देश

Advertisement
Lal Bahadur Shastri Death Anniversary: 11 जनवरी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है. आइए इस साल शास्त्री जी की डेथ एनीवर्सरी के अवसर पर उनके जीवन और उनसे जुड़े रोचक बातें जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 07:32 PM IST
Lal Bahadur Shastri Death Anniversary: राजनीतिक की गलियारों में कुछ नाम ऐसे हैं जो शोर के बिना भी गूंजते हैं. युगों-युगों तक उन नामों का जिक्र रहेगा और उनके योगदान को याद किया जाएगा. ऐसा एक नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का है. अपनी सादगी और संकल्प से वो ऐसे नेता रहे जिनकी महानता को आज भी स्मरण किया जाता है. ‘जय जवान, जय किसान’ के नारे के लिए आज भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जाता है. 11 जनवरी को हर साल लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है.

कौन थे लाल बहादुर शास्त्री?

उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर, 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था. उनके पिता शरद प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे और उनकी माता रामदुलारी देवी थीं. पिता की मौत उस वक्त हो गई थी जब वो सिर्फ ढाई साल के थे. ऐसे में तीन बच्चों को लेकर उनकी माता अपने पिता के घर चली गई. थी. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी का नाम ललिता शास्त्री था. दोनों के छह बच्चे थे.

भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के राजनीतिक करियर की बात करें तो वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे थे. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद उन्हें ये पद संभालने के लिए दिया गया था. आज भी उन्हें उनकी सादगी और एक अनोखा नारे- ‘जय जवान, जय किसान’ के लिए जाना जाता है. भारत-पाक युद्ध के समय 1965 में उन्होंने देश का नेतृत्व किया था.

जब भारत में पड़ा अकाल, पीएम के फैसले से सन्न रह गया देश

पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री बहुत सादगी के साथ रहते थे, उनके लिए रेल गाड़ी की सेकंड क्लास से यात्रा करना कोई अपमान की बात नहीं थी. 1965 के युद्ध और खाद्यान्न संकट के समय जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था उस वक्त शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन उपवास का आह्वान किया था. इसका पालन वो खुद करते थे और भारत के लिए उन्होंने अपने परिवार के सुख और सुविधाओं तक को त्याग दिया था.

‘जय जवान, जय किसान’ नारा

आज भी उनका दिया नारा 'जय जवान जय किसान' भारत की आत्मा में बसता है. लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे का ऐलान किया था जिसे किसान को सम्मान देने के लिए जाना जाता है. अपनी जनता को समझने और उनके लिए त्याग करने के कारण लाल बहादुर जी को जाना जाता है.

लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई थी?

11 जनवरी 1966 की रात भारत के दूसरे पीएम लाल बहादुर शास्त्री की अचानक हुई मौत पर आज भी कई अनसुलझे सवाल सामने आते हैं. मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है लेकिन कुछ लोग साजिश मानते हैं. दरअसल, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान (तत्कालीन सोवियत संघ) समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उसी रात लाल बहादुर जी की मृत्यु हुई थी. 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति समझौते के बाद ही उनकी मृत्यु हुई थी. पोस्टमार्टम न होने के कारण उनकी मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है. देश के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है.

ये भी पढ़ें- Savitribai Phule Jayanti: भारत का पहला लड़कियों का स्कूल खोला, नारी शक्ति की बड़ी मिसाल; जानें कौन थी पहली महिला शिक्षिका

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

Death anniversary of Lal Bahadur Shastri

