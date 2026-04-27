साल बचाने का आखिरी मौका! RBSE 10वीं-12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखें घोषित; यहां देखें डिटेल

RBSE Supplementary Exam Dates Announced: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने साल 2026 की 10वीं और 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए राहत लेकर आई है जो मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो सके थे. जिन विद्यार्थियों को किसी एक या उससे ज्यादा विषय में 33 प्रतिशत से कम नंबर मिले हैं, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. ये उनके लिए दूसरा मौका है ताकि वे अपना साल खराब होने से बचा सकें. बोर्ड के मुताबिक परीक्षाएं 14 मई से 16 मई 2026 तक होंगी. सभी पेपर एक ही शिफ्ट में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित किए जाएंगे. छात्रों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है.

अगर 12वीं कक्षा की बात करें तो 14 मई को कई जरूरी विषयों की परीक्षा होगी. इस दिन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती जैसे भाषा विषय शामिल हैं. इसके साथ ही कृषि विज्ञान, जीवविज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान और सामान्य विज्ञान के पेपर भी होंगे. वहीं 15 मई को कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज, होम साइंस, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, गणित, ड्राइंग और संगीत जैसे विषयों की परीक्षा रखी गई है. इसके अलावा बाकी भाषाओं और व्यावसायिक विषयों के पेपर भी इसी दिन होंगे. 16 मई को बाकी व्यावसायिक विषयों जैसे ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, आईटी, बैंकिंग और टूरिज्म आदि की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

कौन सी परीक्षा कब होगी?

अब 10वीं कक्षा और बाकी श्रेणियों की बात करें तो 14 मई को अंग्रेजी सबजेक्ट का पेपर होगा. 15 मई को हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और तीसरी भाषा के पेपर होंगे. तीसरी भाषा में संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती शामिल हैं. साथ ही संस्कृत का पहला पेपर भी इसी दिन लिया जाएगा. 16 मई को आईटी, रिटेल, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिक्योरिटी, टूरिज्म और कृषि जैसे सबजेक्ट की परीक्षा आयोजित होगी.

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एक शिफ्ट में होंगी सभी परीक्षाएं

बोर्ड ने परीक्षा को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं. सभी परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में होंगी, इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. छात्रों को एडमिट कार्ड अलग से जारी किए जाएंगे, इसलिए उन्हें अपने स्कूल से संपर्क बनाए रखना चाहिए. परीक्षा के दौरान मोबाइल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. अगर कोई छात्र नियम तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को नियमों के मुताबिक सुविधाएं दी जाएंगी.

अगर रिजल्ट की बात करें तो इस साल 10वीं का परिणाम 24 मार्च 2026 को घोषित हुआ था. इसमें 94.23 प्रतिशत छात्र पास हुए थे. वहीं 12वीं का रिजल्ट 31 मार्च को जारी हुआ था, जिसमें 96.30 प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे. साइंस स्ट्रीम में दीपिका ने 99.8 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया था. कुल मिलाकर, सप्लीमेंट्री परीक्षा उन छात्रों के लिए एक बड़ा मौका है, जो पहली बार में सफल नहीं हो पाए और अब दोबारा कोशिश करके अपना भविष्य बेहतर बना सकते हैं.

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