UPSC पास करने के बाद IAS बनते ही क्या मिलती है डिग्री? जानिए LBSNAA के अंदर की पूरी कहानी!

अगर आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम जरूर सुना होगा. मसूरी की खूबसूरत वादियों में स्थित यह संस्थान देश के भावी सिविल सेवकों को तैयार करता है. आमतौर पर लोग समझते हैं कि यहां सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां अधिकारियों को शैक्षणिक अध्ययन का भी मौका मिलता है. खास बात यह है कि ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें एक अकादमिक मान्यता भी प्राप्त होती है. यही वजह है कि LBSNAA को देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों में गिना जाता है.

LBSNAA क्या है?

LBSNAA यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड के मसूरी में स्थित है. UPSC सिविल सेवा परीक्षा में चयनित IAS अधिकारियों की शुरुआती ट्रेनिंग यहीं होती है. यह संस्थान अधिकारियों को प्रशासनिक जिम्मेदारियों के लिए तैयार करता है और उन्हें शासन, नीति निर्माण तथा नेतृत्व से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देता है. यहीं से उनके प्रशासनिक करियर की औपचारिक शुरुआत होती है. देशभर से चयनित प्रतिभाशाली अधिकारी यहां एक साथ प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सरकारी व्यवस्था को समझने का अवसर पाते हैं.

कौन-सी डिग्री मिलती है?

LBSNAA में ट्रेनिंग के दौरान अधिकारियों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से संबद्ध शैक्षणिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलता है. फाउंडेशन कोर्स और प्रोफेशनल ट्रेनिंग पूरी करने वाले अधिकारियों को पब्लिक मैनेजमेंट और प्रशासन से जुड़े पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शैक्षणिक मान्यता प्रदान की जाती है. LBSNAA और JNU के बीच शैक्षणिक सहयोग के तहत ट्रेनी अधिकारियों को पब्लिक पॉलिसी, अर्थशास्त्र, कानून, प्रशासन और गवर्नेंस जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. इससे उन्हें केवल व्यावहारिक अनुभव ही नहीं, बल्कि मजबूत अकादमिक समझ भी विकसित करने का अवसर मिलता है.

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ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है?

UPSC पास करने वाले उम्मीदवारों के पास विषयों का अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन प्रशासनिक कामकाज का व्यावहारिक अनुभव नहीं होता. इसी कमी को पूरा करने के लिए LBSNAA में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता और नीति निर्माण की बारीकियां सिखाई जाती हैं. इसके अलावा गांवों का दौरा, भारत दर्शन कार्यक्रम और विभिन्न मंत्रालयों में प्रशिक्षण भी कराया जाता है. इसका उद्देश्य अधिकारियों को जमीनी समस्याओं को समझने और उनके समाधान की क्षमता विकसित करना होता है.

यहां और कौन प्रशिक्षण पाता है?

LBSNAA केवल IAS अधिकारियों का प्रशिक्षण केंद्र नहीं है. यहां भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS), भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (IA&AS), भारतीय डाक सेवा (IPoS) और भारतीय रक्षा लेखा सेवा (IDAS) सहित कई केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी भी फाउंडेशन कोर्स करते हैं. हालांकि फाउंडेशन कोर्स के बाद IPS अधिकारी हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और IFS अधिकारी विदेश सेवा संस्थान चले जाते हैं. इसके बावजूद LBSNAA देश की सिविल सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रशिक्षण संस्थान बना हुआ है.