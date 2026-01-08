Advertisement
trendingNow13067454
Hindi Newsशिक्षालेखपाल और पटवारी... क्या एक ही या दोनों में होता है अंतर? यहां समझिए कौन सा ज्यादा पावरफुल

लेखपाल और पटवारी... क्या एक ही या दोनों में होता है अंतर? यहां समझिए कौन सा ज्यादा पावरफुल

Lekhpal vs Patwari: लेखपाल और पटवारी, दोनों ही सरकारी पद है और इनमें क्या अंतर है, आइए दोनों के बीच का अंतर समझते हैं. आइए विस्तार दोनों सरकारी पदों के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लेखपाल और पटवारी... क्या एक ही या दोनों में होता है अंतर? यहां समझिए कौन सा ज्यादा पावरफुल

Lekhpal vs Patwari: 12वीं की परीक्षा देने के बाद अक्सर ये सवाल हर छात्र के बीच में होता है कि उनके लिए किसमें अपना करियर बनाना सही रहेगा? जब इरादा सरकारी नौकरी हासिल करने का हो तो अक्सर उम्मीदवारों के बीच ऐसे पद की तलाश हो जाती है जो उन्हें अधिक सैलरी के साथ पावरफुल पद की मिल जाए. हजारों उम्मीदवारों लेखपाल या पटवारी पदों पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. ये दोनों ही पद चर्चाओं में रहते हैं. लेखपाल और पटवारी पदों में क्या अंतर है और कौन ज्यादा पावरफुल होता है? आइए विस्तार से जानते हैं.

लेखपाल कौन होता है?

भारत के राज्यों में राजस्व विभाग के एक ग्रामीण स्तर पर सरकारी कर्मचारी पद पर लेखपाल होता है जिन्हें गांव की जमीन-जायदाद, खसरा, नक्शा समेत लगान के हिसाब-किताब आदि समेत अलग-अलग सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के काम के लिए जाना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पटवारी कौन होता है?

लेखपाल की तरह पटवारी भी एक सरकारी कर्मचारी होता है. भारत के राज्यों में राजस्व विभाग में पटवारी की नौकरी होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और राजस्व से जुड़े रिकॉर्ड के लिए ये पद जाना जाता है. जमीन की नाप-जोख, लगान की वसूली, फसल का ब्यौरा और मालिकाना हक का रिकॉर्ड आदि भूमि संबंधित विवादों का निपटारा का काम पटवारी का होता है.

Lekhpal vs Patwari: किन योग्यता की जरूरत?

लेखपाल या पटवारी पद के लिए 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा के जरिए चयन किया जाता है. राजस्व विभाग के अंतर्गत नौकरी दी जाती है. विभिन्न राज्यों में इस पद परीक्षा भर्ती को निकाला जाता है.

लेखपाल और पटवारी की नियुक्ति?

आमतौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नियुक्ति की जाती है. 12वीं के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होकर पास होने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति हो सकती है. पटवारी की नियुक्ति के लिए पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में परीक्षा का आयोजन किया जाता है.

क्या लेखपाल और पटवारी दोनों एक ही है?

भारत के राज्यों में राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर पर लेखपाल और पटवारी का काम होता है. दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, जमीन-जायदाद, लगान, फसल आदि काम के लिए जाने जाते हैं. आमतौर पर लेखपाल को ही पटवारी, पटवारी को लेखपाल के नाम से जाना जाता है. अलग-अलग राज्यों में इस पद के नाम अलग-अलग होते हैं. लेखपाल और पटवारी के अलावा कुछ राज्यों में ये पद तलाटी या कानूनगो या ग्राम अधिकारी जैसे नामों से भी जाने जाते हैं.

पटवारी या लेखपाल में कौन ज्यादा पावरफुल?

कुछ राज्यों में पटवारी और लेखपाल का अलग-अलग काम और जिम्मेदारियां होती है. हालांकि, दोनों ही राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलों में काम करते हैं. अपनी-अपनी जिम्मेदारी के तहत पावरफुल होते हैं. पटवारी का काम गांव के जमीन रिकॉर्ड और खेती आदि से संबंधित होता है. जबकि, लेखपाल पूरे ग्रामीण स्तर पर जमीन-जायदाद और अन्य रिकॉर्ड को रखने के लिए जाना जाता है.

ये भी पढ़ें- India vs America Mayor: भारतीय मेयर से कितना शक्तिशाली है अमेरिकी मेयर? जानें कौन-कौन सी होती हैं शक्तियां

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Lekhpal vs Patwari

Trending news

बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
Raj Thackeray
बेबस हो जाएगा मराठी मानुस...नतीजों से पहले राज ठाकरे को सताने लगी चिंता
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
Supreme Court
...तो आज होगा वांगचुक के भविष्य का फैसला? SC में होगी याचिका पर सुनवाई
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों से काटने और हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, गुरुवार को जारी रहेगी सुनवाई
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
india census 2027
अब कागज नहीं ऐप में दर्ज होगी आपकी पहचान, डिजिटल होने जा रही है देश की जनगणना
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
Asaduddin Owaisi
AIMIM-BJP गठबंधन के बीच ओवैसी ने रखा दुखती रग पर हाथ, की ये बड़ी अपील
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
election commission notice
SIR मामले पर अमर्त्य सेन को EC का नोटिस, TMC ने पूछा- बंगाली होने की मिल रही सजा?
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
pakistan bangladesh news
पाकिस्तान का वो 'क्रैक हथियार' जिसे खरीदने वालों ने की तौबा, अब बांग्लादेश को मिलेगा
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
Fake Marriage Visa Scam
शादी भी फर्जी तलाक भी नकली! UK एंट्री का पूरा प्लान बेनकाब
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
encounter
कठुआ में आतंकियों-सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, रातभर चला सर्च ऑपरेशन; 3 को घेरा
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?
DNA
DNA: पत्थर फेंकने वाले ही...अब पीड़ित बन गए! तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन क्यों?