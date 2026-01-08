लेखपाल और पटवारी... क्या एक ही या दोनों में होता है अंतर? यहां समझिए कौन सा ज्यादा पावरफुल

Lekhpal vs Patwari: 12वीं की परीक्षा देने के बाद अक्सर ये सवाल हर छात्र के बीच में होता है कि उनके लिए किसमें अपना करियर बनाना सही रहेगा? जब इरादा सरकारी नौकरी हासिल करने का हो तो अक्सर उम्मीदवारों के बीच ऐसे पद की तलाश हो जाती है जो उन्हें अधिक सैलरी के साथ पावरफुल पद की मिल जाए. हजारों उम्मीदवारों लेखपाल या पटवारी पदों पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं. ये दोनों ही पद चर्चाओं में रहते हैं. लेखपाल और पटवारी पदों में क्या अंतर है और कौन ज्यादा पावरफुल होता है? आइए विस्तार से जानते हैं.

लेखपाल कौन होता है?

भारत के राज्यों में राजस्व विभाग के एक ग्रामीण स्तर पर सरकारी कर्मचारी पद पर लेखपाल होता है जिन्हें गांव की जमीन-जायदाद, खसरा, नक्शा समेत लगान के हिसाब-किताब आदि समेत अलग-अलग सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के काम के लिए जाना जाता है.

पटवारी कौन होता है?

लेखपाल की तरह पटवारी भी एक सरकारी कर्मचारी होता है. भारत के राज्यों में राजस्व विभाग में पटवारी की नौकरी होती है. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और राजस्व से जुड़े रिकॉर्ड के लिए ये पद जाना जाता है. जमीन की नाप-जोख, लगान की वसूली, फसल का ब्यौरा और मालिकाना हक का रिकॉर्ड आदि भूमि संबंधित विवादों का निपटारा का काम पटवारी का होता है.

Lekhpal vs Patwari: किन योग्यता की जरूरत?

लेखपाल या पटवारी पद के लिए 12वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं. लिखित परीक्षा के जरिए चयन किया जाता है. राजस्व विभाग के अंतर्गत नौकरी दी जाती है. विभिन्न राज्यों में इस पद परीक्षा भर्ती को निकाला जाता है.

लेखपाल और पटवारी की नियुक्ति?

आमतौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लेखपाल की नियुक्ति की जाती है. 12वीं के बाद लेखपाल भर्ती परीक्षा में शामिल होकर पास होने वाले उम्मीदवार की नियुक्ति हो सकती है. पटवारी की नियुक्ति के लिए पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में परीक्षा का आयोजन किया जाता है.

क्या लेखपाल और पटवारी दोनों एक ही है?

भारत के राज्यों में राजस्व विभाग में ग्रामीण स्तर पर लेखपाल और पटवारी का काम होता है. दोनों ही ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, जमीन-जायदाद, लगान, फसल आदि काम के लिए जाने जाते हैं. आमतौर पर लेखपाल को ही पटवारी, पटवारी को लेखपाल के नाम से जाना जाता है. अलग-अलग राज्यों में इस पद के नाम अलग-अलग होते हैं. लेखपाल और पटवारी के अलावा कुछ राज्यों में ये पद तलाटी या कानूनगो या ग्राम अधिकारी जैसे नामों से भी जाने जाते हैं.

पटवारी या लेखपाल में कौन ज्यादा पावरफुल?

कुछ राज्यों में पटवारी और लेखपाल का अलग-अलग काम और जिम्मेदारियां होती है. हालांकि, दोनों ही राज्य के रेवेन्यू डिपार्टमेंट तहसीलों में काम करते हैं. अपनी-अपनी जिम्मेदारी के तहत पावरफुल होते हैं. पटवारी का काम गांव के जमीन रिकॉर्ड और खेती आदि से संबंधित होता है. जबकि, लेखपाल पूरे ग्रामीण स्तर पर जमीन-जायदाद और अन्य रिकॉर्ड को रखने के लिए जाना जाता है.

