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चिट्ठी, तैरता पोस्ट ऑफिस और हिक्किम: क्यों World Post Day के अगले ही दिन भारत में मनाया जाता है डाक दिवस? दिलचस्प है इतिहास

Post Day 2026: क्या आप जानते हैं कि भारत में क्यों हर साल 9 अक्टूबर को विश्व पोस्ट दिवस के बाद 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है? अगर नहीं, तो आइए पोस्ट डे से संबंधित कुछ रोचक बातें जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Oct 09, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 11:48 AM IST
चिट्ठी, तैरता पोस्ट ऑफिस और हिक्किम: क्यों World Post Day के अगले ही दिन भारत में मनाया जाता है डाक दिवस? दिलचस्प है इतिहास
Image Credit: national Postal Day

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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