/चिट्ठी, तैरता पोस्ट ऑफिस और हिक्किम: क्यों World Post Day के अगले ही दिन भारत में मनाया जाता है डाक दिवस? दिलचस्प है इतिहास

Post Day 2026: आज के समय में दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी हो या उसकी याद आए, तो हम तुरंत फोन उठाकर कॉल या मैसेज कर लेते हैं. हालांकि, सालों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. तब अपनों से संपर्क साधने के लिए या तो लंबा सफर तय करना पड़ता था या महीनों इंतजार करना पड़ता था. कहा जाता है कि पहले कबूतरों और फिर डाकियों के जरिए चिट्ठियां भेजी जाती थीं. समय के साथ डाक सेवाओं में सुधार आया और स्पीड पोस्ट से लेकर कूरियर जैसी सुविधाओं ने जगह बना ली.