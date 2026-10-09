/चिट्ठी, तैरता पोस्ट ऑफिस और हिक्किम: क्यों World Post Day के अगले ही दिन भारत में मनाया जाता है डाक दिवस? दिलचस्प है इतिहास

Post Day 2026: आज के समय में दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी हो या उसकी याद आए, तो हम तुरंत फोन उठाकर कॉल या मैसेज कर लेते हैं. हालांकि, सालों पहले ऐसा नहीं हुआ करता था. तब अपनों से संपर्क साधने के लिए या तो लंबा सफर तय करना पड़ता था या महीनों इंतजार करना पड़ता था. कहा जाता है कि पहले कबूतरों और फिर डाकियों के जरिए चिट्ठियां भेजी जाती थीं. समय के साथ डाक सेवाओं में सुधार आया और स्पीड पोस्ट से लेकर कूरियर जैसी सुविधाओं ने जगह बना ली.
आज भी कई स्थानों पर मौजूद पोस्ट ऑफिस लोगों के बीच खास आकर्षण का केंद्र हैं, जैसे- श्रीनगर का 'फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस' या फिर हिमाचल के हिक्किम में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 9 अक्टूबर को 'विश्व डाक दिवस' मनाया जाता है और ठीक अगले ही दिन यानी 10 अक्टूबर को भारत में 'राष्ट्रीय डाक दिवस'? आखिर क्यों विश्व डाक दिवस के अगले ही दिन भारत में भी पोस्टल डे मनाया जाता है? आइए, इसके पीछे का दिलचस्प इतिहास जानते हैं.
9 अक्टूबर, 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में 22 देशों ने मिलकर 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' (UPU) की स्थापना की थी. इस ऐतिहासिक संधि की याद में 1969 में टोक्यो में आयोजित UPU कांग्रेस द्वारा घोषणा की गई थी कि हर साल 9 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर 'विश्व डाक दिवस' मनाया जाएगा.
भारत में 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है, जो विश्व डाक दिवस के ठीक अगले दिन आता है. दरअसल, 10 अक्टूबर से पूरे देश में 'राष्ट्रीय डाक सप्ताह' की शुरुआत होती है. इसलिए ये तारीख खासतौर पर 'राष्ट्रीय डाक दिवस' के रूप में मनाई जाती है, जिससे भारतीय डाक की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, देशव्यापी नेटवर्क और ऐतिहासिक उपलब्धियों को रेखांकित किया जा सके.
भारत 1 जुलाई, 1876 को 'यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन' (UPU) का सदस्य बना था. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि भारत सदस्यता हासिल करने वाला पहला एशियाई देश था. स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 23,344 डाकघर थे, जिनमें से लगभग 19,184 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में और 4,160 डाकघर शहरी क्षेत्रों में कार्यरत थे. आज भारतीय डाक का दायरा बढ़कर 1.5 लाख से अधिक डाकघरों तक पहुंच चुका है.
आज का भारतीय डाक सिर्फ चिट्ठियों और मनी ऑर्डर तक सीमित नहीं रह गया है. दुनिया के सबसे बड़े डाकीय नेटवर्क के रूप में पहचाना जाने वाला 'इंडिया पोस्ट' अब आधुनिक दौर के साथ कदम से कदम मिला रहा है. डाकिया अब सिर्फ घर-घर चिट्ठियां पहुंचाने का काम नहीं करते, बल्कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के जरिए डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं भी दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं. इसके तहत आम लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे आधार अपडेट और पेंशन भुगतान जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ मिल रहा है.