LIC AAO Result 2025: जल्द licindia.in पर जारी होगी रिजल्ट, ऐसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

LIC AAO/AE Result 2025 Releasing Soon: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा जल्द ही असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE - सिविल/इलेक्ट्रिकल) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे परिणाम जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट licindia.in पर जाकर उसे चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source