LIC AAO Exam कल, एग्जाम सेंटर जानें से पहले पढ़ लें सारे नियम; नहीं ले जा सकते ये चीजें

LIC AAO exam Guidelines: एलआईसी एएओ भर्ती परीक्षा (LIC AAO Exam) कल यानी 3 अक्टूबर 2025 को होने वाली है. परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुछ खास नियम और निर्देशों का पालन करना होगा. ऐसे में परीक्षा से पहले इस खबर में पढ़ लें एग्जाम सेंटर पर क्या-क्या लेकर जा सकते हैं.

सबसे पहले ये जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में एक परीक्षा केंद्र पर भारी बारिश से नुकसान होने की वजह से उसे बदला गया है, जिसकी जानकारी कैंडिडेट्स को SMS और ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसके लिए जानकारी हासिल कर सकते हैं.

परीक्षा केंद्र पर जरूर ले जाएं ये चीजें

एडमिट कार्ड जरूर से अपने पास रखें. इसके बिना आपको सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

ध्यान रखें एडमिट कार्ड पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चिपकी हो.

इसके अलावा आप अपने पास एक्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो रखें.

आईडी कार्ड जैसे- पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं.

इसके अलावा आप नीला या काला बॉल प्वॉइंट पेन लेकर ही जाएं.

क्या लेकर नहीं जा सकते हैं?

परीक्षा केंद्र पर रफ शीट आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे वापिस करना होगा. ऐसे में कोई भी पेपर, बुक, कॉपी अपने साथ लेकर नहीं जाए.

कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ आपके एंट्री नहीं दी जाएगी.

कितने नंबरों की होगी परीक्षा?

जानकारी के लिए बता दें, कि ये परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित (CBT) होगी. कुल 100 सवाल होगे, जिन्हें आपको 1 घंटे में हल करना होगा. परीक्षा में इंग्लिश के 30 सवाल, रीजनिंग एबिलिटी से 35 सवाल और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 सवाल पूछे जाएंगे.

पदों की डिटेल्स

ये भर्ती परीक्षा कुल 841 पदों पर होगी. इनमें असिस्टेट इंजीनियर (Assistant Engineer) के 81 पद, एएओ स्पेशलिस्ट (AAO Specialist) के लिए 410 पद और एएओ जनरल (AAO Generalist) के लिए 350 पद शामिल हैं.