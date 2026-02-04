Advertisement
Hindi Newsशिक्षाLIC AAO Mains Result 2026 OUT: एलआईसी एएओ मेन्स रिजल्ट licindia.in पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

LIC AAO Mains Result 2026 OUT: एलआईसी एएओ मेन्स रिजल्ट licindia.in पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

LIC AAO Mains Result 2026 OUT: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट  licindia.in पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO) और मेंस परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:43 PM IST
LIC AAO Mains Result 2026 OUT: एलआईसी एएओ मेन्स रिजल्ट licindia.in पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

LIC AAO Mains Result 2026 Released: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने आज, 4 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) मेंस परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद एलआईसी एएओ मेंस एग्जाम का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं. वहीं, असिस्टेंट इंजीनियर (AE - सिविल/इलेक्ट्रिकल) परीक्षा के परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे. 

कब हुई थी परीक्षा? 
एलआईसी की ओर से एएओ और एई मेंस परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, एलआईसी एएओ मेंस परीक्षा 2026 में कुल 1119 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं, उन्हें अब अंतिम चरण इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा, जिसके बाद जारी पदों पर चयनित उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. 

इतने पदों पर होगी भर्ती
एलआईसी की ओर से इस भर्ती परीक्षा के माध्यम के माध्यम से देशभर में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AAO - जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) और असिस्टेंट इंजीनियर (AE - सिविल/इलेक्ट्रिकल) के कुल 841 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
एलआईसी एएओ और एई मेंस रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट licindia.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Results for AAO (Generalist)-Mains Examination 32nd batch published' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

LIC AAO मेंस रिजल्ट 2026 मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

