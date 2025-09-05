LIC Scholarship 2025: 10वीं पास को 20000 और 12वीं वालों को 40000 रुपये देगा एलआईसी! जानें क्या है स्कॉलरशिप स्कीम, कब और कैसे मिलेगा फायदा?
Advertisement
trendingNow12910073
Hindi Newsशिक्षा

LIC Scholarship 2025: 10वीं पास को 20000 और 12वीं वालों को 40000 रुपये देगा एलआईसी! जानें क्या है स्कॉलरशिप स्कीम, कब और कैसे मिलेगा फायदा?

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से 10वीं पास वालों को 20000 रुपये और 12वीं पास वालों को 40000 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए कौन एलिजिबल है और कैसे अप्लाई करना होगा? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 05, 2025, 05:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

LIC Scholarship 2025: 10वीं पास को 20000 और 12वीं वालों को 40000 रुपये देगा एलआईसी! जानें क्या है स्कॉलरशिप स्कीम, कब और कैसे मिलेगा फायदा?

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: अगर आपने 10वीं पास कर ली है या 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप हासिल करने का अच्छा मौका है. भारतीय जीवन बीमा कंपनी की ओर से गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को कुछ राशि से सहायता दी जाएगी जिससे उनके लिए आगे की शिक्षा और रोजगार को हासिल करना आसान हो सकेगा. आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों के लिए राशि सहायता काम की साबित हो सकती है. आइए एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के बारे में विस्तार से जानते हैं.

एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम का किसे मिलेगा लाभ?

एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के नोटिफिकेशन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी के छात्रों को हायर स्टडीज में मदद के लिहाज से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी. भारत के सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी. स्पेशल गर्ल स्कॉलरशिप के तहत 2 साल के लिए स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा. अगर कोर्स के पूरा होने से पहले किसी छात्र को इंटर्नशिप के तहत स्टाइपेंड मिलनी शुरू हो गई तो उसे स्कॉलरशिप के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: कितने मिलेगा पैसा?

मेडिकल फील्ड:- 12वीं पास करने वाले जो छात्र मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें सालाना 40 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी. एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्स में शामिल होने वाले छात्रों को 40000 रुपये दिए जाएंगे.

इंजीनियरिंग:- 12वीं के बाद बीई, बीटेक, बीआर्क जैसे इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले छात्रों को सालाना 30 हजार रुपये दिए जाएंगे जो 15-15 हजार रुपये की दो किस्तों में दिए जाएंगे.

बीडीएस:- बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने वाले छात्रों को 20-20 हजार रुपये की दो किस्तों में कुल 40000 रुपये की स्कॉलरशिप रकम दी जाएगी.

डिग्री, डिप्लोमा और ITI कोर्स:- 12वीं के बाद डिग्री, डिप्लोमा और ITI कोर्स करने वाले छात्र को सालाना 20,000 रुपये दिए जाएंगे.

लड़कियों को स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत 10वीं क्लास के बाद ITI, 12वीं या डिप्लोमा कोर्स के लिए हर साल 15-15 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे.

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025 Eligibility

  • एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ उन छात्रों को मिल सकेगा जिनके परिवार की सालाना इनकम 4,50,000 रुपये से कम है.
  • एकेडमिक ईयर 2022-23, 2023-24 या 2024-25 के दौरान 10वीं पास करने वाले छात्र जिनके 60 प्रतिशत तक अंक आए हो वो स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकेंगे.
  • एकेडमिक ईयर 2022-23, 2023-24 या 2024-25 के दौरान 12वीं पास करने वाले छात्र जिनके 60 प्रतिशत से अधिक अंक आए हो और कोर्स में एडमिशन मिल गया हो उन्हें स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकेगा.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025 है. इच्छुक और योग्य स्टूडेंट्स एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद चयनित छात्र को बैंक अकाउंट में NEFT के जरिए स्कॉलरशिप के पैसे मिल सकेंगे.

कैसे करें अप्लाई?

  1. एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट- https://licindia.in पर जाएं.
  2. होम पेज पर एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 का लिंक शो होगा.
  3. लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी जा रही डिटेल्स को भर दें और सबमिट पर क्लिक करें.
  4. दर्ज किए गए ईमेल आईडी पर Acknowledgment मेल आएगा.

कुल कितने छात्रों के लिए है स्कॉलरशिप?

एलआईसी के 112 डिविजनल ऑफिस द्वारा 100-100 छात्रों का चयन किया जाएगा जिसमें योग्यता और पात्रता के आधार पर 40 लड़के और 40 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलेगा. चयन में लड़कों की संख्या कम होने पर उनकी जगह लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जा सकती है. वहीं, स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत 20 लड़कियों को राशि की सहायता मिलेगी.

ये भी पढ़ें- IIT JAM 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, जानें आवेदन का आसान तरीका; एग्जाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

LIC Scholarship 2025

Trending news

खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेन ने दिखाया शौर्य
Kongmarula Pass
खतरनाक बर्फीली चोटियां, तेज हवाएं और...17,000 फीट की ऊंचाई पर सेन ने दिखाया शौर्य
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह
Srinagar
कश्मीर की हजरतबल दरगाह में बवाल, भीड़ ने पत्थर मार-मारकर तोड़ा अशोक चिन्ह
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
Assam
माता-पिता के साथ वक्त बिताने के लिए मिलेगी 2 स्पेशल छुट्टियां, इस सरकार की खास पहल
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
armed forces
जल, थल और वायु...दुश्मनों के छूटेंगे पसीने, AI हथियार, युद्धपोत से लैस होगी सेना
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
#Congress
कांग्रेस नेता की पिटाई के CCTV से केरल में बवाल, शशि थरूर ने उठाये सवाल
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
Ajit Pawar
'...तो इसमें गलत क्या है?', महिला IPS को अजित पवार की धमकी, इस नेता ने किया बचाव
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
Bombay High Court News
पोते से दादी का स्नेह अपनी जगह लेकिन... हाई कोर्ट का यह फैसला आपको जानना चाहिए
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
opration sindoor
JK में 2,493 कब्रें विदेशी आतंकवादियों की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई ऐतिहासिक रिपोर्ट!
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
Mohan Bhagwat statement
'आरएसएस और मुस्लिमों के बीच बातचीत जरूरी'! मौलाना ने क्यों की मोहन भागवत की तारीफ?
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
mumbai
400 किलो RDX के साथ पूरी मुंबई हिला देंगे... धमकी मिलते ही शहर में हाई अलर्ट जारी
;