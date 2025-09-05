LIC Scholarship 2025: 10वीं पास को 20000 और 12वीं वालों को 40000 रुपये देगा एलआईसी! जानें क्या है स्कॉलरशिप स्कीम, कब और कैसे मिलेगा फायदा?

LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से 10वीं पास वालों को 20000 रुपये और 12वीं पास वालों को 40000 रुपये दिए जाएंगे. इसके लिए कौन एलिजिबल है और कैसे अप्लाई करना होगा? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Trending Photos
LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: अगर आपने 10वीं पास कर ली है या 12वीं तक की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप हासिल करने का अच्छा मौका है. भारतीय जीवन बीमा कंपनी की ओर से गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के तहत छात्रों को कुछ राशि से सहायता दी जाएगी जिससे उनके लिए आगे की शिक्षा और रोजगार को हासिल करना आसान हो सकेगा. आर्थिक तंगी से जूझ रहे छात्रों के लिए राशि सहायता काम की साबित हो सकती है. आइए एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम 2025 के बारे में विस्तार से जानते हैं.
एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम का किसे मिलेगा लाभ?
एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के नोटिफिकेशन के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) कैटेगरी के छात्रों को हायर स्टडीज में मदद के लिहाज से स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी. भारत के सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों को पढ़ाई में मदद मिलेगी. स्पेशल गर्ल स्कॉलरशिप के तहत 2 साल के लिए स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाएगा. अगर कोर्स के पूरा होने से पहले किसी छात्र को इंटर्नशिप के तहत स्टाइपेंड मिलनी शुरू हो गई तो उसे स्कॉलरशिप के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे.
LIC Golden Jubilee Scholarship 2025: कितने मिलेगा पैसा?
मेडिकल फील्ड:- 12वीं पास करने वाले जो छात्र मेडिकल फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें सालाना 40 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी. एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस कोर्स में शामिल होने वाले छात्रों को 40000 रुपये दिए जाएंगे.
इंजीनियरिंग:- 12वीं के बाद बीई, बीटेक, बीआर्क जैसे इंजीनियरिंग कोर्स करने वाले छात्रों को सालाना 30 हजार रुपये दिए जाएंगे जो 15-15 हजार रुपये की दो किस्तों में दिए जाएंगे.
बीडीएस:- बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी करने वाले छात्रों को 20-20 हजार रुपये की दो किस्तों में कुल 40000 रुपये की स्कॉलरशिप रकम दी जाएगी.
डिग्री, डिप्लोमा और ITI कोर्स:- 12वीं के बाद डिग्री, डिप्लोमा और ITI कोर्स करने वाले छात्र को सालाना 20,000 रुपये दिए जाएंगे.
लड़कियों को स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत 10वीं क्लास के बाद ITI, 12वीं या डिप्लोमा कोर्स के लिए हर साल 15-15 हजार रुपये दो किस्तों में दिए जाएंगे.
LIC Golden Jubilee Scholarship 2025 Eligibility
कब तक कर सकते हैं आवेदन?
एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 22 सितंबर 2025 है. इच्छुक और योग्य स्टूडेंट्स एलआईसी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के बाद चयनित छात्र को बैंक अकाउंट में NEFT के जरिए स्कॉलरशिप के पैसे मिल सकेंगे.
कैसे करें अप्लाई?
कुल कितने छात्रों के लिए है स्कॉलरशिप?
एलआईसी के 112 डिविजनल ऑफिस द्वारा 100-100 छात्रों का चयन किया जाएगा जिसमें योग्यता और पात्रता के आधार पर 40 लड़के और 40 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलेगा. चयन में लड़कों की संख्या कम होने पर उनकी जगह लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जा सकती है. वहीं, स्पेशल स्कॉलरशिप के तहत 20 लड़कियों को राशि की सहायता मिलेगी.
ये भी पढ़ें- IIT JAM 2026 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू, जानें आवेदन का आसान तरीका; एग्जाम डेट से लेकर एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख