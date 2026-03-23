Bihar Board 12th Result 2026 (Today) LIVE: बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज, थोड़ी देर में इंटर परिणाम की घोषणा; ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड

BSEB Bihar Board 12th Class Result 2026 Live Updates: बिहार में कक्षा 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने वाला है. बिहार बोर्ड की ऑफिशियल घोषणा के अनुसार 23 मार्च को इंटर रिजल्ट की घोषणा की जाएगी, आइए बिहार बोर्ड इंटर के रिजल्ट (Bihar Board 12th Result 2026 LIVE) की पल-पल अपडेट जानते हैं.
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Bihar BSEB Board 12th Class Result 2026 LIVE Updates: बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 की आज यानी 23 मार्च, सोमवार को घोषणा की जाएगी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर के अनुसार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट 23 मार्च को जारी किया जाएगा. बिहार शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा दोपहर 1.30 बजे 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर बिहार बोर्ड का 12वीं रिजल्ट देख सकते हैं. 02 फरवरी से 13 फरवरी 2026 के बीच बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षाएं जारी रही थी. बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 डेट की पुष्टि हो चुकी है.
23 मार्च 2026 को बिहार इंटर रिजल्ट घोषित किया जाएगा जिसे interbiharboard.com और bsebexam.com पर चेक कर सकेंगे. बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट लाइव के दौरान आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के छात्रों का रिजल्ट और अन्य पल-पल की अपडेट यहां से देख सकेंगे.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के आधिकारिक सोशल अकाउंट एक्स (पहले ट्विटर) पर @officialbseb के माध्यम से बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 से संबंधित जानकारी साझा की है. पोस्ट के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार द्वारा इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2026 का रिजल्ट 23 मार्च को घोषित किया जाएगा. बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट interbiharboard.com और bsebexam.com पर चेक कर सकेंगे. यहां से स्कोरकार्ड और टॉपर्स की लिस्ट भी देख सकेंगे.
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— Bihar School Examination Board (@officialbseb) March 23, 2026
बिहार बोर्ड द्वारा इंटर रिजल्ट यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट 23 मार्च, सोमवार 2026 को दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी 12वीं के छात्र रिजल्ट की घोषणा के बाद अपना-अपना परिणाम चेक कर सकेंगे. 12वीं के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स आदि स्ट्रीम के छात्रों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा.