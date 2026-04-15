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CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट कब तक होगा जारी? डिजीलॉकर और ऑफिशियल अपडेट से मिला संकेत

CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा कब तक की जाएगी? कैसे और कहां से स्टूडेंट्स 10वीं परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए सीबीएसई 10वीं रिजल्ट लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:19 AM IST
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CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates
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CBSE Class 10th Result 2026 LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) कक्षा 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा जल्दी कर सकता है. इस साल 25 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स  10वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए थे. 17 फरवरी से 11 मार्च तक देश और विदेश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों में सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को बेसब्री से 10वीं बोर्ड रिजल्ट 2026 की घोषणा होने का इंतजार है. स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट्स या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सीबीएसई 10वीं परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. डिजीलॉकर, उमंग और एसएमएस के जरिए भी सीबीएसई 10वीं रिजल्ट को चेक किया जा सकता है. कब तक कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसकी एक सटीक तारीख की जानकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी तक नहीं दी है. हालांकि, हर बार रिजल्ट की घोषणा से पहले सीबीएसई बोर्ड डेट की पुष्टि कर देता है.

हालांकि, सीबीएसई समेत रिजल्ट जारी होने वाले प्लेटफॉर्म के अपडेट से ये संकेत मिल रहा है कि बहुत जल्द 10वीं रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. कभी भी कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. कब तक सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट जारी होगा? सीबीएसई 10वीं रिजल्ट घोषित होने का समय क्या होगा? कितने अंक लाने वाले 10वीं में पास माने जाएंगे? सीबीएसई की ग्रेस मार्किंग क्या है और क्यों जरूरी होती है? इस साल अप्रैल में क्यों जारी होगा सीबीएसई 10वीं रिजल्ट? ऐसे ही तमाम सवाल और सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से जुड़े अपडेट बताने जा रहे हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीबीएसई 10वीं रिजल्ट 2026 को आधिकारिक वेबसाइटों- cbse.gov.in और results.cbse.nic पर जारी किया जाएगा. आइए सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

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15 April 2026
10:15 AM

CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट?

सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किसी भी समय जारी किया जा सकता है. लाखों स्टूडेंट्स को परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा का इंतजार है. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in और results.cbse.nic पर 10वीं बोर्ड रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. अगर वेबसाइट डाउन हो जाए या न चले तो इसके अलावा अन्य तरीके भी हैं जहां से 10वीं रिजल्ट 2026 को चेक कर सकते हैं.

09:35 AM

CBSE Class 10th Result 2026 LIVE: सीबीएसई 10वीं का परिणाम जल्द

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही 10वीं क्लास का रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है. परिणाम घोषित करने को लेकर आधिकारिक वेबसाइट पर विभिन्न संकेत दिए जा रहे हैं. डिजीलॉकर ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट घोषित करने का माइक्रो पेज एक्टिव कर दिया है जिसमें लिखा है- 'Class X Results 2026 Coming Soon'. इसके अलावा एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके भी डिजीलॉकर ने बताया किया सीबीएसई का कहना है कि वो जल्द 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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