CBSE 12th Result 2026 LIVE: कभी भी आ सकता है सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट, cbse.gov.in पर चेक कर पाएंगे परिणाम और स्कोरकार्ड

CBSE Class 12th Board Result 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित कर सकता है. उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 2026 जारी हो सकता है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स- cbseresults.nic.in, cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. बिना इंटरनेट के भी आप एसएमएस के जरिए क्लास 12 का रिजल्ट देख सकते हैं. सब्जेक्ट वाइज अंक और मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल 2026 सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 18.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिनमें 8.3 लाख छात्राएं और 10.2 लाख छात्र शामिल हुए थे. लाखों स्टूडेंट्स को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. कब तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा? कहां और कैसे कक्षा 12वीं का परिणाम देख सकते हैं? आइए सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

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