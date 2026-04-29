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CBSE 12th Result 2026 LIVE: कभी भी आ सकता है सीबीएसई 12वीं बोर्ड रिजल्ट, cbse.gov.in पर चेक कर पाएंगे परिणाम और स्कोरकार्ड

CBSE 12th Result 2026 LIVE: सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट किसी भी समय जारी हो सकता है. स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट और परिणाम cbse.gov.in पर चेक कर पाएंगे. सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 29, 2026, 09:29 AM IST
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CBSE 12th Result 2026 LIVE
CBSE 12th Result 2026 LIVE
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CBSE Class 12th Board Result 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित कर सकता है. उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम 2026 जारी हो सकता है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स- cbseresults.nic.in, cbse.gov.in और results.cbse.nic.in पर कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी सीबीएसई कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. बिना इंटरनेट के भी आप एसएमएस के जरिए क्लास 12 का रिजल्ट देख सकते हैं. सब्जेक्ट वाइज अंक और मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं. इस साल 2026 सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में करीब 18.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिनमें 8.3 लाख छात्राएं और 10.2 लाख छात्र शामिल हुए थे. लाखों स्टूडेंट्स को सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है. कब तक सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित होगा? कहां और कैसे कक्षा 12वीं का परिणाम देख सकते हैं? आइए सीबीएसई कक्षा 12वीं रिजल्ट लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

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29 April 2026
09:29 AM

CBSE 12th Result 2026 LIVE: कितने अंक लाने वाले होते हैं पास?

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम से कम 33 नंबर लेकर आने होते हैं. कुछ 33 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट्स को पास माना जाता है. जबकि, एक-दो नंबर कम होने पर बोर्ड की ओर से छात्रों को पास कर दिया जाता है. हालांकि, एक-दो सब्जेक्ट में फेल होने पर सप्लीमेंट्री यानी कंपार्टमेंट आ सकती है. जबकि, अधिक सब्जेक्ट में कम अंक लाने वाले स्टूडेंट को फेल माना जाता है.

09:05 AM

CBSE 12th Result 2026 LIVE: इंतजार की घड़ी जल्द होगी खत्म

बस कुछ ही घंटों का इंतजार लाखों स्टूडेंट्स को करना होगा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट किसी भी समय जारी कर सकता है. अभी तक की अपडेट के अनुसार 30 अप्रैल तक रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था.

08:52 AM

CBSE 12th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा 12वीं का रिजल्ट?

सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे. इसके अलावा डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट digilocker.gov.in पर भी सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा. स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल कोड आदि डिटेल्स दर्ज कर परिणाम चेक कर सकेंगे. इसके अलावा मार्कशीट को भी ऑनलाइन तरीके से डाउनलोड कर सकेंगे. 

08:35 AM

CBSE 12th Result 2026 LIVE: कब तक आ सकता है सीबीएसई 12वीं रिजल्ट?

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले करीब 18.5 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई 12वीं का परिणाम 30 अप्रैल 2026 तक जारी किया जा सकता है. कक्षा 12वीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है, रिजल्ट की घोषणा होने का काम अंतिम चरण में है. विभिन्न तरीके से स्टूडेंट्स 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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