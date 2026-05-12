CBSE 12th Result 2026 (OUT Soon) LIVE: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, cbse.in.nic और DigiLocker पर देख सकेंगे परिणाम

CBSE Class 12th Result 2026 (Anytime Soon) LIVE: सीबीएसई की ओर से इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 के बीच कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया. इस परीक्षा में 12वीं के लगभग 18.5 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे जिनमें 8.3 लाख छात्राएं और 10.2 लाख छात्र शामिल हुए. सीबीएसई कक्षा 12वीं का परिणाम किसी भी समय जारी हो सकता है, आइए लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट जानते हैं.
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CBSE Class 12th Result 2026 (Anytime Soon) LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा आज यानी 12 मई 2026 को की जा सकती है. डिजिलॉकर के माध्यम से जल्द ही 12वीं के परिणाम घोषित करने को लेकर संकेत दिया गया है. आधिकारिक वेबसाइट पर 'Coming Soon' शो हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि जल्द ही कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट्स- cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in पर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा की जाएगी. स्टूडेंट्स 12वीं का परिणाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चे कर सकते हैं. जबकि, SMS और IVRS के माध्यम से भी 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं. इस साल की सीबीएसई 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 18.5 लाख छात्रों को कक्षा 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है, जो जल्द खत्म होने वाला है. आइए सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.
नहीं, सीबीएसई की ओर से 12वीं के परिणामों की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नहीं की जाती है. सीबीएसई द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए जाएंगे. सीबीएसई अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 12वीं का परिणाम जारी करता है.
डिजिलॉकर पर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट की जल्द घोषणा को लेकर संकेत मिला है लेकिन अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. पहले अधिकारियों की ओर से कहा गया था कि सीबीएसई मई में 12वीं के परिणाम घोषित कर सकता है. हालांकि, सीबीएसई की ओर से तारीख और समय की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. नई ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के तहत इस बार छात्रों के पेपर चेक किए गए हैं. किसी भी समय 12वीं का रिजल्ट घोषित हो सकता है. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) आज (12 मई) को कक्षा 12वीं के परिणामों की घोषणा कर सकता है. परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 18.5 लाख स्टूडेंट्स को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. डिजिलॉकर पर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने को लेकर संकेत दिया गया है. DigiLocker की वेबसाइट पर 'Coming Soon' दिख रहा है.