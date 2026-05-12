CBSE 12th Result 2026 (OUT Soon) LIVE: सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, cbse.in.nic और DigiLocker पर देख सकेंगे परिणाम

CBSE Class 12th Result 2026 (Anytime Soon) LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा आज यानी 12 मई 2026 को की जा सकती है. डिजिलॉकर के माध्यम से जल्द ही 12वीं के परिणाम घोषित करने को लेकर संकेत दिया गया है. आधिकारिक वेबसाइट पर 'Coming Soon' शो हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि जल्द ही कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. सीबीएसई के आधिकारिक वेबसाइट्स- cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in पर सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा की जाएगी. स्टूडेंट्स 12वीं का परिणाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चे कर सकते हैं. जबकि, SMS और IVRS के माध्यम से भी 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं. इस साल की सीबीएसई 12वीं परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 18.5 लाख छात्रों को कक्षा 12वीं के रिजल्ट का इंतजार है, जो जल्द खत्म होने वाला है. आइए सीबीएसई 12वीं रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.

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