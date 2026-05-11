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Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: DigiLocker पर ‘Coming Soon’ देखकर छात्रों की बढ़ी बेचैनी, क्या आज जारी होगा CBSE 12वीं रिजल्ट?

CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: DigiLocker पर ‘Coming Soon’ देखकर छात्रों की बढ़ी बेचैनी, क्या आज जारी होगा CBSE 12वीं रिजल्ट?

CBSE 12th Result 2026 (OUT Soon) LIVE Updates: Central Board of Secondary Education 12वीं रिजल्ट 2026 कभी भी जारी हो सकता है. DigiLocker पर ‘Coming Soon’ संदेश दिखने से छात्रों की उत्सुकता बढ़ी है. छात्र रिजल्ट UMANG ऐप, डिजिलॉकर और CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 11, 2026, 04:33 PM IST
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CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: DigiLocker पर ‘Coming Soon’ देखकर छात्रों की बढ़ी बेचैनी, क्या आज जारी होगा CBSE 12वीं रिजल्ट?
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CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: Central Board of Secondary Education यानी सीबीएसई किसी भी वक्त 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. DigiLocker पोर्टल पर दिख रहा ‘Coming Soon’ का संदेश छात्रों और अभिभावकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है. माना जा रहा है कि बोर्ड की डिजिटल अंकतालिकाएं और प्रमाणपत्र अपलोड होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और नतीजे किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं. नतीजों का ऐलान होने पर छात्र-छात्राएं CBSE Results Portal  और CBSE Result Website  पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही DigiLocker पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. अगर पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि CBSE 12वीं का रिजल्ट 12 या 13 मई को आ सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई तारीख या समय के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. परीक्षा नियंत्रक Sanyam Bhardwaj ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है. विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा DigiLocker Results Portal पर और UMANG ऐप पर भी चेक कर सकेंगे.

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11 May 2026
16:32 PM

 CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: क्या आज ही जारी होगा रिजल्ट?

Central Board of Secondary Education की 12वीं परीक्षा देने वाले लाखों छात्र अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. बोर्ड की ओर से रिजल्ट की तारीख को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन DigiLocker पर दिख रहे संकेतों ने छात्रों की उत्सुकता बढ़ा दी है. डिजीलॉकर ने अपनी वेबसाइट के बाद अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी रिजल्ट से जुड़े संकेत साझा किए हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है.

16:25 PM

CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: 12वीं रिजल्ट 2026 डिजिलॉकर पर कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करके DigiLocker पर अपना CBSE Class 12 Result 2026 चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट या ऐप खोलें.
अपने मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉगिन करें.
जरूरत पड़ने पर OTP वेरिफिकेशन पूरा करें.
लॉगिन के बाद Issued Documents सेक्शन में जाएं.
वहां CBSE Class 12 Marksheet 2026 विकल्प पर क्लिक करें.
इसके बाद अपनी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी.
मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सेव कर लें.
पिछले सालों का पास प्रतिशत कैसा रहा? 

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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