CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: DigiLocker पर ‘Coming Soon’ देखकर छात्रों की बढ़ी बेचैनी, क्या आज जारी होगा CBSE 12वीं रिजल्ट?

CBSE Class 12 Result 2026 Live Updates: Central Board of Secondary Education यानी सीबीएसई किसी भी वक्त 12वीं के नतीजे जारी कर सकता है. DigiLocker पोर्टल पर दिख रहा ‘Coming Soon’ का संदेश छात्रों और अभिभावकों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है. माना जा रहा है कि बोर्ड की डिजिटल अंकतालिकाएं और प्रमाणपत्र अपलोड होने की तैयारी पूरी हो चुकी है और नतीजे किसी भी वक्त घोषित किए जा सकते हैं. नतीजों का ऐलान होने पर छात्र-छात्राएं CBSE Results Portal और CBSE Result Website पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही DigiLocker पर भी अपना परिणाम चेक कर सकते हैं और अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. अगर पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि CBSE 12वीं का रिजल्ट 12 या 13 मई को आ सकता है. हालांकि बोर्ड ने अभी तक इसकी कोई तारीख या समय के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. परीक्षा नियंत्रक Sanyam Bhardwaj ने कुछ दिन पहले कहा था कि सीबीएसई मई 2026 के तीसरे सप्ताह में कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित कर सकता है. विद्यार्थी अपना परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा DigiLocker Results Portal पर और UMANG ऐप पर भी चेक कर सकेंगे.