Advertisement
trendingNow13117309
Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exam 2026 LIVE: क्लास 10वीं का दूसरा पेपर आज, 10.30 बजे से बोर्ड परीक्षा शुरू; ये चीजें ले जाना भूलें स्टूडेंट्स

CBSE Board Exam 2026 LIVE: क्लास 10वीं का दूसरा पेपर आज, 10.30 बजे से बोर्ड परीक्षा शुरू; ये चीजें ले जाना भूलें स्टूडेंट्स

CBSE Board Exam Class 10 English Paper 2026 LIVE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से क्लास 10वीं का दूसरा पेपर अंग्रेजी (CBSE Class 10th English Paper) का आयोजित किया जाएगा. आज यानी 21 फरवरी को इंग्लिश (कम्युनिकेटिव) और इंग्लिश (लैंग्वेज और लिटरेचर) के पेपर का आयोजन किया जाएगा. जबकि क्लास 12वीं के छात्रों के लिए भी ऑटोमोटिव और फैशन स्टडीज की परीक्षा आयोजित की जाएगी. दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक आयोजित होगी. सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ट्रैफिक के कारण परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी न हो जाए. इसलिए समय से पहले अपने-अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं. सुबह 10 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा. 17 फरवरी 2026 से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं जिसमें 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. 10वीं के करीब 25 लाख और 12वीं के लगभग 18.5 लाख स्टूडेंट्स इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देंगे. सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के लिए लगभग 8,074 एग्जाम सेंटर्स तैयार किए गए हैं और 12वीं के लिए 7,574 एग्जाम सेंटर्स तैयार हैं. आइए सीबीएस कक्षा 10वीं इंग्लिश पेपर लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Board Exam 2026 class 10th english paper LIVE
CBSE Board Exam 2026 class 10th english paper LIVE
LIVE Blog

CBSE Board Exam Class 10 English Paper 2026 LIVE: क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए आज यानी 21 फरवरी को दूसरा पेपर इंग्लिश का है. परीक्षा में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का खास ध्यान रखना है.

Add Zee News as a Preferred Source
21 February 2026
10:10 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: सुबह 10.30 बजे से 10वीं का अंग्रेजी पेपर शुरू

सीबीएसई के नियम अनुसार सुबह 10 बजे के बाद से कोई स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में नहीं प्रवेश कर सकता है. कक्षा 10वीं का अंग्रेजी पेपर सुबह 10.30 बजे से शुरू हो जाएगा. लगभग 3 घंटे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दोपहर 1.30 बजे 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी पेपर समाप्त हो जाएगा. इससे पहले 17 फरवरी 2026 को गणित परीक्षा का आयोजन किया गया था. अलग-अलग एग्जाम केंद्र में देरी से पहुंचने के कारण कई स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं दिया गया था.   

 

09:55 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: 10वीं के स्टूडेंट्स क्या लेकर जा सकते हैं?

  • स्कूल आईडी कार्ड
  • एडमिट कार्ड
  • ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल
  • ब्लू या ब्लैक बॉल पेन या जेल पेन
  • साधारण घड़ी
  • ट्रांसपेरेंट ज्योमेट्री बॉक्स
  • ट्रांसपेरेंट पाउच
  • पेंसिल
  • रबर
  • शॉपनर
09:45 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: गलती से भी न लेकर जाएं एग्जाम सेंटर में ये चीजें

सीबीएसई क्लास 10वीं का अंग्रेजी पेपर देने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उन्हें कुछ चीजों को भूलकर भी एग्जाम सेंटर में लेकर नहीं जाना है. ऐसा करने पर एग्जाम सेंटर से छात्रों को बाहर कर दिया जा सकता है. यहां नीचे उन चीजों की लिस्ट देख सकते हैं. 

  1. स्टडी मटीरियल
  2. पेन ड्राइव
  3. कैलकुलेटर
  4. कागज के टुकड़े
  5. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक
  6. गैजेट
  7. स्मार्टफोन
  8. मोबाइल ब्लूटूथ
  9. डिजाइनर चश्मा 
  10. ईयरफोन
  11. स्मार्ट वॉच
  12. कैमरा
  13. वॉलेट और हैंडबैग
  14. खाने पीने की चीजें 
  15. कोई भी अन्य चीटिंग की सामग्री
09:25 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: कितने बजे से परीक्षा शुरू?

सीबीएसई की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत सुबह 10.30 बजे से कर दी जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो एग्जाम सेंटर 10 बजे से पहले पहुंच जाए. इसके बाद जाने पर एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

कुछ खास बातों का रखें ध्यान

कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उन्हें बिना यूनिफॉर्म के एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा. इसलिए अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएं. साथ ही छात्र इस बात का भी ध्यान रखें कि उन्हें स्कूल आईडी कार्ड के साथ-साथ अपना सीबीएसई एडमिट कार्ड भी जरूर लेकर जाना है. बिना इसके परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. 10.30 बजे 10वीं का अंग्रेजी पेपर शुरू हो जाएगा जो 1.30 बजे तक चलेगा.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा