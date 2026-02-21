CBSE Board Exam 2026 LIVE: क्लास 10वीं का दूसरा पेपर आज, 10.30 बजे से बोर्ड परीक्षा शुरू; ये चीजें ले जाना भूलें स्टूडेंट्स

CBSE Board Exam Class 10 English Paper 2026 LIVE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से क्लास 10वीं का दूसरा पेपर अंग्रेजी (CBSE Class 10th English Paper) का आयोजित किया जाएगा. आज यानी 21 फरवरी को इंग्लिश (कम्युनिकेटिव) और इंग्लिश (लैंग्वेज और लिटरेचर) के पेपर का आयोजन किया जाएगा. जबकि क्लास 12वीं के छात्रों के लिए भी ऑटोमोटिव और फैशन स्टडीज की परीक्षा आयोजित की जाएगी. दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 10 बजकर 30 मिनट से दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक आयोजित होगी. सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ट्रैफिक के कारण परीक्षा केंद्र पहुंचने में देरी न हो जाए. इसलिए समय से पहले अपने-अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं. सुबह 10 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं कर दिया जाएगा. 17 फरवरी 2026 से सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू हैं जिसमें 43 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. 10वीं के करीब 25 लाख और 12वीं के लगभग 18.5 लाख स्टूडेंट्स इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देंगे. सीबीएसई की ओर से कक्षा 10वीं के लिए लगभग 8,074 एग्जाम सेंटर्स तैयार किए गए हैं और 12वीं के लिए 7,574 एग्जाम सेंटर्स तैयार हैं. आइए सीबीएस कक्षा 10वीं इंग्लिश पेपर लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
सीबीएसई के नियम अनुसार सुबह 10 बजे के बाद से कोई स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर में नहीं प्रवेश कर सकता है. कक्षा 10वीं का अंग्रेजी पेपर सुबह 10.30 बजे से शुरू हो जाएगा. लगभग 3 घंटे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. दोपहर 1.30 बजे 10वीं बोर्ड परीक्षा का अंग्रेजी पेपर समाप्त हो जाएगा. इससे पहले 17 फरवरी 2026 को गणित परीक्षा का आयोजन किया गया था. अलग-अलग एग्जाम केंद्र में देरी से पहुंचने के कारण कई स्टूडेंट्स को प्रवेश नहीं दिया गया था.
सीबीएसई क्लास 10वीं का अंग्रेजी पेपर देने वाले स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उन्हें कुछ चीजों को भूलकर भी एग्जाम सेंटर में लेकर नहीं जाना है. ऐसा करने पर एग्जाम सेंटर से छात्रों को बाहर कर दिया जा सकता है. यहां नीचे उन चीजों की लिस्ट देख सकते हैं.
सीबीएसई की ओर से 10वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत सुबह 10.30 बजे से कर दी जाएगी. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो एग्जाम सेंटर 10 बजे से पहले पहुंच जाए. इसके बाद जाने पर एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि उन्हें बिना यूनिफॉर्म के एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा. इसलिए अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाएं. साथ ही छात्र इस बात का भी ध्यान रखें कि उन्हें स्कूल आईडी कार्ड के साथ-साथ अपना सीबीएसई एडमिट कार्ड भी जरूर लेकर जाना है. बिना इसके परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. 10.30 बजे 10वीं का अंग्रेजी पेपर शुरू हो जाएगा जो 1.30 बजे तक चलेगा.