CBSE Board Exam 2026 LIVE: आज कक्षा 10 की संस्कृत और 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा; एग्जाम पैटर्न से लेकर टाइमिंग तक सब जानें यहां

CBSE Board Exam 2026 LIVE: आज यानी 28 फरवरी, शनिवार 2026 को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं. क्लास 10 की संस्कृत और कुछ स्टूडेंट्स के लिए अन्य चुनी गई भाषा की परीक्षा है. जबकि, 12वीं के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पेपर देंगे. आइए 10वीं-12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 28, 2026, 08:26 AM IST
CBSE Class 10 and 12th Board Exams 2026 LIVE
CBSE Class 10th and 12th Board Exam 2026 LIVE: आज यानी 28 फरवरी को देश भर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 17 फरवरी से देश के विभिन्न राज्यों में 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं. 28 फरवरी, शनिवार को कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स संस्कृत भाषा का पेपर देंगे तो कुछ 10वीं के स्टूडेंट्स अन्य भाषा की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, स्कूल या स्टूडेंट्स द्वारा पहले से चुनी गई भाषा की परीक्षा में 10वीं के स्टूडेंट्स आज शामिल हो सकते हैं. जबकि, 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा है. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास साइंस स्ट्रीम है वो केमिस्ट्री का पेपर देंगे. लगभग 3 घंटे के समय सीमा के साथ 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र (Chemistry Paper) की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी. सभी 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं का समापन 9 अप्रैल 2026 को कर दिया जाएगा. जबकि, 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 10 मार्च को समाप्त हो जाएंगी. कक्षा 10वीं और 12वीं के केमिस्ट्री पेपर की टाइमिंग, एग्जाम पैटर्न, प्रश्न पत्र विश्लेषण (Chemistry Paper Analysis), छात्रों की प्रतिक्रिया से लेकर शिक्षकों के विश्लेषण समेत अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सीबीएसई कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा लाइव के माध्यम से जुड़ रहिए.

28 February 2026
08:25 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: एडमिट कार्ड से लेकर ड्रेस कोर्ड का रखें ध्यान

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जारी की गई गाइडलाइन्स का भी जरूर ध्यान रखें. सभी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी है कि वो एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखें. परीक्षा केंद्र में 10 बजे तक पहुंचना जरूरी है. साथ में सीबीएसई एडमिट कार्ड को लेकर जरूर जाना है. इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को इस बात का खास ध्यान देना है कि उन्हें स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर जानी है. जबकि, प्राइवेट स्कूल के छात्र साधारण कपड़े पहनकर जा सकते हैं जिनमें ज्यादा पॉकेट न हो और ना ही किसी तरह का कोई सजावटी काम हुआ हो. स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, कोई अन्य गैजेट या डिवाइस लेकर एग्जाम सेंटर में न जाएं. चीटिंग करने वाली कोई चीज या अन्य कोई ऐसी चीज पाई गई जो सीबीएसई के नियम अनुसार मना की गई है तो स्टूडेंट्स को एग्जाम देने की अनुमति नहीं मिलेगी.

08:00 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर में प्रवेश

सीबीएसई 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को इस बात का खास ध्यान रखना है कि उन्हें एग्जाम सेंटर तय समय सीमा से पहले पहुंचना है. परीक्षा के शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं. देरी करने पर एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 10 बजे तक सभी स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचना बहुत जरूरी है. 

07:26 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: 3 घंटे की बोर्ड परीक्षा

कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 3 घंटे के समय सीमा के साथ आयोजित की जाएगी. सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स पेपर देंगे. 10वीं के स्टूडेंट्स जिन्होंने संस्कृत भाषा का चयन कर रखा है वो इस सब्जेक्ट का पेपर देंगे. जबकि, हिंदी कोर्स ए और हिंदी कोर्स बी की परीक्षा का आयोजन 2 मार्च 2026 को किया जाएगा. 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री पेपर 28 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है. सभी स्टूडेंट्स को समय से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचने की सलाह दी जाती है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

CBSE board exam

