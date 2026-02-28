CBSE Board Exam 2026 LIVE: आज कक्षा 10 की संस्कृत और 12वीं की केमिस्ट्री परीक्षा; एग्जाम पैटर्न से लेकर टाइमिंग तक सब जानें यहां

CBSE Class 10th and 12th Board Exam 2026 LIVE: आज यानी 28 फरवरी को देश भर में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. 17 फरवरी से देश के विभिन्न राज्यों में 10वीं-12वीं के स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं. 28 फरवरी, शनिवार को कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स संस्कृत भाषा का पेपर देंगे तो कुछ 10वीं के स्टूडेंट्स अन्य भाषा की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, स्कूल या स्टूडेंट्स द्वारा पहले से चुनी गई भाषा की परीक्षा में 10वीं के स्टूडेंट्स आज शामिल हो सकते हैं. जबकि, 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री बोर्ड परीक्षा है. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास साइंस स्ट्रीम है वो केमिस्ट्री का पेपर देंगे. लगभग 3 घंटे के समय सीमा के साथ 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से कक्षा 12वीं की रसायन शास्त्र (Chemistry Paper) की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी. सभी 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड परीक्षाओं का समापन 9 अप्रैल 2026 को कर दिया जाएगा. जबकि, 10वीं बोर्ड परीक्षाएं 10 मार्च को समाप्त हो जाएंगी. कक्षा 10वीं और 12वीं के केमिस्ट्री पेपर की टाइमिंग, एग्जाम पैटर्न, प्रश्न पत्र विश्लेषण (Chemistry Paper Analysis), छात्रों की प्रतिक्रिया से लेकर शिक्षकों के विश्लेषण समेत अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सीबीएसई कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा लाइव के माध्यम से जुड़ रहिए.