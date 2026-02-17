CBSE Board Exam 2026 LIVE: आज कक्षा 10 की गणित परीक्षा… 10 बजे तक स्टूडेंट्स पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर, जरूर रखें ये चीजें साथ

Advertisement
CBSE Board Exam 2026 LIVE: 10वीं के छात्रों के लिए पहला पेपर मेथ्स का है जो 17 फरवरी, मंगलवार को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से शुरू है. स्टूडेंट्स के साथ माता-पिता भी उतने ही तनाव में हैं. परीक्षा केंद्र में कितने बजे तक पहुंचना है, क्या लेकर जाना है, क्या नहीं? आदि कई सवाल हैं. आइए 10वीं सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लाइव के जरिए हर अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:04 AM IST
LIVE Blog

CBSE Board Exam 2026 LIVE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो सेशन में आयोजित की जाएगी. 17 फरवरी, मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को पहला पेपर गणित (MATHS) का देना होगा. सुबह 10 बजकर 30 मिनट से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी लेकिन इससे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. नियम के अनुसार 10वीं स्टूडेंट्स को अपने-अपने एग्जाम सेंटर 10 बजे तक पहुंचना है. कुछ नियम और कायदों का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं जिससे बाद में किसी तरह की समस्या न हो. 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान किस तरह के कपड़े पहनकर जाने हैं, क्या ड्रेस कोड है?, परीक्षा केंद्र में क्या-क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं?, 10वीं परीक्षाएं दो बार कब-कब आयोजित होगी और नियम क्या है? सीबीएसई एडमिट कार्ड कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? 10वीं के छात्रों के लिए क्या ट्रैफिक एडवाइजरी है? किस तरह से आंसर शीट भरनी चाहिए? 10वीं बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल क्या है? आइए 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

ये भी पढ़ें- CBSE Class 10 Maths Exam Preparation: 10वीं बोर्ड परीक्षा में मैथ्स को लेकर टेंशन? एक्सपर्ट ने बताए वो चैप्टर्स जिससे आएंगे ज्यादा अंकों के सवाल

17 February 2026
07:45 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: 10वीं-12वीं के लिए आवश्यक दस्तावेज

10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्रों को स्कूल की ड्रेस पहनकर परीक्षा देने के लिए जाना होगा. प्राइवेट बोर्ड परीक्षा देने वालों के लिए सामान्य कपड़े पहनकर जाना जरूरी है. कई सारी पॉकेट या भारी बटन वाले और फैंसी कपड़े पहनकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा केंद्र में सीबीएसई कक्षा प्रवेश पत्र 2026 और स्कूल आइडेंटी कार्ड को साथ लेकर जाना जरूरी है.

07:21 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: दो शिफ्ट में 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाएं

सीबीएसई द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी 2026 से किया जाएगा. दो शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक पहली शिफ्ट में परीक्षाएं आयोजित होगी. जबकि, दूसरी शिफ्ट दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 तक रहेगी. 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. स्टूडेंट्स को ध्यान रखें कि उन्हें एग्जाम के शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना है. सुबह की शिफ्ट में परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स सुबह 10 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं. जबकि, दोपहर की शिफ्ट में पेपर देने वाले छात्रों को दोपहर 1:30 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचना है.    

 

06:52 AM

CBSE Board Exam 2026 LIVE: 10वीं-12वीं कक्षाओं की सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से 17 फरवरी, मंगलवार से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की शुरुआत कर दी गई है. दोनों कक्षाओं के लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षाएं देंगे. कक्षा 10वीं का पहला पेपर गणित (Maths) का है. जबकि, 12वीं स्टूडेंट्स का पहला एग्जाम जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology), उद्यमिता (Entrepreneurship) और लघुलेखन (Short Writing) जैसे विषयों में होगा. सभी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय 10 बजे तक का है.

