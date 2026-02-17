CBSE Board Exam 2026 LIVE: आज कक्षा 10 की गणित परीक्षा… 10 बजे तक स्टूडेंट्स पहुंच जाएं एग्जाम सेंटर, जरूर रखें ये चीजें साथ

CBSE Board Exam 2026 LIVE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (Central Board of Secondary Education) की ओर से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं दो सेशन में आयोजित की जाएगी. 17 फरवरी, मंगलवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को पहला पेपर गणित (MATHS) का देना होगा. सुबह 10 बजकर 30 मिनट से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी लेकिन इससे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा. नियम के अनुसार 10वीं स्टूडेंट्स को अपने-अपने एग्जाम सेंटर 10 बजे तक पहुंचना है. कुछ नियम और कायदों का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं जिससे बाद में किसी तरह की समस्या न हो. 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान किस तरह के कपड़े पहनकर जाने हैं, क्या ड्रेस कोड है?, परीक्षा केंद्र में क्या-क्या लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जा सकते हैं?, 10वीं परीक्षाएं दो बार कब-कब आयोजित होगी और नियम क्या है? सीबीएसई एडमिट कार्ड कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? 10वीं के छात्रों के लिए क्या ट्रैफिक एडवाइजरी है? किस तरह से आंसर शीट भरनी चाहिए? 10वीं बोर्ड एग्जाम टाइम टेबल क्या है? आइए 10वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

