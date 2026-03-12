Advertisement
trendingNow13137742
Hindi Newsशिक्षाCBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: सीबीएसई कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा आज, कैसा आ सकता है इंग्लिश का पेपर, टाइम, एग्जाम पैटर्न से लेकर मार्किंग स्कीम

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: सीबीएसई कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा आज, कैसा आ सकता है इंग्लिश का पेपर, टाइम, एग्जाम पैटर्न से लेकर मार्किंग स्कीम

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: सीबीएसई की ओर से आज यानी 12 मार्च, गुरुवार को कक्षा 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. सुबह 10.30 बजे से इंग्लिश पेपर शुरू हो जाएगा. ये बोर्ड परीक्षा 3 घंटे तक चलेगी. आइए सीबीएसई 12वीं इंग्लिश पेपर लाइव के माध्यम से सभी अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 12, 2026, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE
CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE
LIVE Blog

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से पूरे भारत में 12 मार्च, 2026 को कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में हजारों की संख्या में 12वीं के स्टूडेंट्स शामिल होंगे. आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के सभी 12वीं छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय एक सामान्य विषय है. इसे ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने वाला सब्जेक्ट भी माना जाता है और 12वीं के स्टूडेंट्स के स्कोरकार्ड में अंग्रेजी विषय के अंक भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक 12वीं के स्टूडेंट्स इंग्लिश पेपर देंगे. इसके बाद बोर्ड परीक्षा देकर आए छात्रों का पेपर को लेकर क्या कहना रहा, टीचर्स ने क्या कहा, 12वीं का इंग्लिश पेपर कैसा रहा? ऐसी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. आइए सीबीएसई कक्षा 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा लाइव के जरिए सभी अपडेट्स जानते हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source
12 March 2026
08:12 AM

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: बिना एडमिट कार्ड के 'No Entry'

सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स को पहले ही कुछ नियमों के बारे में बता दिया जा चुका है. नियम के अनुसार परीक्षा केंद्र में सभी 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि वो स्कूल की यूनिफॉर्म में परीक्षा देने के लिए जाए. प्राइवेट स्कूल के छात्रों के लिए साधारण कपड़े जो बिना ज्यादा पॉकेट वाले हो उसे पहनकर जाने की अनुमति दी जाती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखें कि अपने साथ सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा का एडमिट कार्ड जरूर रखें. साथ ही स्कूल आईडी कार्ड को भी साथ में जरूर रखें. ध्यान रहे कि किसी तरह के स्मार्ट गैजेट को साथ नहीं ले जा सकते हैं. साधारण घड़ी पहन सकते हैं. पेन, पेंसिल रख सकते हैं मगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्मार्टफोन साथ न लेकर जाएं. 

07:51 AM

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: रिपोर्टिंग टाइम?

सीबीएसई 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा की शुरुआत सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगी. नियम के अनुसार सभी स्टूडेंट्स को रिपोर्टिंग समय तक एग्जाम सेंटर पहुंचना है. देरी होने के बाद परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिल सकेगी. सीबीएसई कक्षा 12वीं की इंग्लिश पेपर के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजकर 30 मिनट से 10 बजे के बीच तक का है. 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में जाने नहीं दिया जाएगा. सीबीएसई 12वीं इंग्लिश पेपर सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा.  

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
amit shah news
PM को हटाने की प्रक्रिया क्या है? शाह का कांग्रेस को चैलेंज, लाइए अविश्वास प्रस्ताव
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
DNA
होर्मुज का संकट भारत के लिए बन सकता है दोहरी परेशानी, क्या मोबाइल भी नहीं चलेगा?
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
DNA
भारत को मिला परमाणु हमले का इलाज? देश में तैयार हुई न्यूक्लियर अटैक से राहत वाली दवा
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
Farooq Abdullah
जम्मू: शादी-समारोह में पहुंचे फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सीएम
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
vidhan sabha chunav
बंगाल-केरल विधानसभा चुनाव पर भाजपा ने कसी कमर, कल उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
LPG Crisis
सिलेंडर के भाव बढ़े, इंडक्शन की बढ़ी 'पूछ', जानिए ईंधन पर देश में कहां क्या है हाल?
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
Delhi blast
दिल्ली धमाका मामले की जांच कहां अटकी? NIA ने बताया, तुफैल और जमीर की रिमांड भी बढ़ी
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
Kashmir Fuel Shortage
कश्मीर में पैनिक बाइंग, प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
India News
CEC के खिलाफ जल्द पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव, क्या हैं विपक्ष के मुख्य आरोप?
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की