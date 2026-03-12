CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: सीबीएसई कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा आज, कैसा आ सकता है इंग्लिश का पेपर, टाइम, एग्जाम पैटर्न से लेकर मार्किंग स्कीम

CBSE Class 12 English Exam 2026 LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से पूरे भारत में 12 मार्च, 2026 को कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में हजारों की संख्या में 12वीं के स्टूडेंट्स शामिल होंगे. आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के सभी 12वीं छात्रों के लिए अंग्रेजी विषय एक सामान्य विषय है. इसे ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल करने वाला सब्जेक्ट भी माना जाता है और 12वीं के स्टूडेंट्स के स्कोरकार्ड में अंग्रेजी विषय के अंक भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. सुबह 10.30 से दोपहर 1.30 बजे तक 12वीं के स्टूडेंट्स इंग्लिश पेपर देंगे. इसके बाद बोर्ड परीक्षा देकर आए छात्रों का पेपर को लेकर क्या कहना रहा, टीचर्स ने क्या कहा, 12वीं का इंग्लिश पेपर कैसा रहा? ऐसी सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे. आइए सीबीएसई कक्षा 12वीं अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा लाइव के जरिए सभी अपडेट्स जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source