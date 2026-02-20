CBSE 12th Board Exam 2026 LIVE: आज सुबह 10.30 बजे से सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, फिजिक्स पेपर देंगे स्टूडेंट्स; क्या ले जाएं और क्या नहीं?

CBSE Board Exam 2026 Class 12th Physics Paper LIVE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की परीक्षा 2026 में 20 फरवरी, शुक्रवार को आयोजित होने वाली है. सुबह 10.30 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन सिर्फ एक शिफ्ट- सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक किया जाएगा. इस बार की बोर्ड परीक्षाएं 12वीं के छात्रों के लिए खास हो सकती है क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (डिजिटल मूल्यांकन) की जा रही है. ऐसे में रिजल्ट के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन की सुविधा को बंद किया जा सकता है. लगभग 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं. 20 फरवरी 2026 को 12वीं का फिजिक्स पेपर है. आइए 12वीं बोर्ड परीक्षा लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

