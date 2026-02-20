CBSE 12th Board Exam 2026 LIVE: आज सुबह 10.30 बजे से सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, फिजिक्स पेपर देंगे स्टूडेंट्स; क्या ले जाएं और क्या नहीं?

CBSE Class 12th Board Exam 2026: सीबीएसई क्लास 12वीं की आज यानी 20 फरवरी, शुक्रवार को फिजिक्स पेपर की बोर्ड परीक्षा है. एग्जाम टाइमिंग क्या है, कितने बजे तक एग्जाम हॉल में एंट्री है, क्या लेकर जाएं और क्या नहीं? आइए सभी जरूरी डिटेल्स जान लेते हैं.
CBSE Board Exam 2026 Class 12th Physics Paper LIVE: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान की परीक्षा 2026 में 20 फरवरी, शुक्रवार को आयोजित होने वाली है. सुबह 10.30 बजे से परीक्षा की शुरुआत हो जाएगी. इस साल 17 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. परीक्षा का आयोजन सिर्फ एक शिफ्ट- सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक किया जाएगा. इस बार की बोर्ड परीक्षाएं 12वीं के छात्रों के लिए खास हो सकती है क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (डिजिटल मूल्यांकन) की जा रही है. ऐसे में रिजल्ट के बाद मार्क्स वेरिफिकेशन की सुविधा को बंद किया जा सकता है. लगभग 18 लाख से अधिक स्टूडेंट्स 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं. 20 फरवरी 2026 को 12वीं का फिजिक्स पेपर है. आइए 12वीं बोर्ड परीक्षा लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के दौरान क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स को ड्रेस कोड भी खास ध्यान रखना चाहिए. नियम के अनुसार रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म में एग्जाम सेंटर जाना जरूरी होगा. जबकि, प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स सिंपल और आरामदायक कपड़े पहनकर एग्जाम देने जा सकते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि किसी तरह की ज्वेलरी, नोज पिन, फैंसी वॉच, चेन, अंगूठी, ब्रेसलेट, स्मार्टवॉच, बड़े बटन, ज्यादा पॉकेट या चमकदार वाले कपड़े पहनकर नहीं जाना है. जूते और चप्पल भी बहुत हल्के सोल और प्लेन होने चाहिए.
सीबीएसई क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स आज यानी 20 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देंगे. ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास साइंस स्ट्रीम है उनके लिए फिजिक्स का पेपर है. सुबह 10.30 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा और 1.30 बजे तक जारी रहेगा. सभी स्टूडेंट्स को परीक्षा सेंटर में समय से पहुंच जाना है. ट्रैफिक के कारण देरी न हो जाए इसलिए एक घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र के पास पहुंच जाएं. 9 बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंचने की कोशिश करें. जबकि, 10 बजे तक एग्जाम हॉल पहुंच जाना है. 10 बजकर 1 मिनट भी होने पर स्कूल की ओर से एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं करने दी जाएगी. नियम के अनुसार सुबह 10 बजे के बाद 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम हॉल में जाने नहीं दिया जाएगा.