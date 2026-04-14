CBSE 10th Result 2026 (Soon) LIVE Updates: सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आज! क्या है टाइमिंग?

CBSE 10th Result 2026 (Soon) LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आज यानी 14 अप्रैल को कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. कितने बजे तक 10वीं रिजल्ट घोषित होगा और कैसे चेक कर सकेंगे? आइए सीबीएसई 10वीं रिजल्ट लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
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CBSE 10th Result 2026 (Soon) LIVE Updates: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आज 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. इस साल आयोजित 10वीं परीक्षा में 25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था. परीक्षा में बैठने वाले लाखों को छात्र और छात्राओं को रिजल्ट के घोषित होने का इंतजार है. इस साल 17 फरवरी 2026 से 11 मार्च 2026 तक सीबीएसई कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया गया था. स्टूडेंट्स का इंतजार आज यानी 14 अप्रैल को खत्म हो सकता है. पूरी-पूरी संभावना है कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट की घोषणा आज कर देगा. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं रिजल्ट को cbse.gov.in और results.cbse.nic पर उपलब्ध करेगा.
स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर एंटर करने के बाद सीबीएसई कक्षा 10 परिणाम 2026 चेक और डाउनलोड कर सकेंगे. कितने बजे तक 10वीं रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है? स्टूडेंट्स कैसे और कहां से 10वीं रिजल्ट देख सकते हैं? सीबीएसई की वेबसाइट क्रैश होने पर कहां-कहां 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं? बिना इंटरनेट के स्टूडेंट्स कैसे 10वीं बोर्ड रिजल्ट देख सकते हैं? सीबीएसई 10वीं टॉपर कौन-कौन होंगे? आइए सीबीएसई 10वीं रिजल्ट लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा हो जाने के बाद लाखों स्टूडेंट्स सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in या results.cbse.nic पर विजिट करेंगे और अधिक लॉर्डिंग होने के कारण वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है या सही से नहीं चलेगी. ऐसे में स्टूडेंट्स को 10वीं परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है वो अन्य ऑप्शन को अपना सकते हैं. 10वीं रिजल्ट को सीबीएसई की वेबसाइट के अलावा DigiLocker या UMANG ऐप से चेक कर सकते हैं. यहां रिजल्ट देखने के अलावा 10वीं की मार्कशीट भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं.
cbse.gov.in
results.cbse.nic
UMANG ऐप
डिजीलॉकर (DigiLocker)
SMS (मैसेज के जरिए)
सीबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा के बाद सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.gov.in पर जाए. चाहें तो results.cbse.nic पर भी जा सकते हैं. स्टूडेंट्स को 10वीं परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा. रोल नंबर और अन्य डिटेल्स एंटर करने के बाद लॉगिन करें और फिर 10वीं परिणाम देख सकेंगे. यहां से रिजल्ट चेक करने के अलावा डाउनलोड भी कर सकेंगे.
सीबीएसई 10वीं बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को कुछ जरूरी डिटेल्स की जानकारी होनी चाहिए. परिणाम की घोषणा के बाद स्टूडेंट को अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, जन्मतिथि, एडमिट कार्ड, आदि डिटेल्स का पता होना चाहिए. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि समेत अन्य डिटेल्स को दर्ज कर सबमिट करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर परिणाम देख सकेंगे.
सीबीएसई की ओर से 10वीं रिजल्ट की डेट को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 14 अप्रैल 2026 को 10वीं परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो सकता है. अगर रिजल्ट आज ही घोषित किया गया तो सीबीएसई 10वीं परिणामों को दोपहर 1.30 बजे घोषित कर सकता है.
सीबीएसई 10वीं रिजल्ट की घोषणा कब तक और कहां होगी? आज यानी 14 अप्रैल, मंगलवार को cbseresults.nic.in और cbse.result.nic पर 10वीं परिणाम घोषित किए जा सकते हैं. 25 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने सीबीएसई परीक्षा दी है और लाखों छात्रों को अब रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है.