Advertisement
trendingNow13144949
Hindi Newsशिक्षाCBSE Board Exams 2026 LIVE: कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा, सुबह 10.30 बजे से पेपर शुरू; जानिए पल-पल की अपडेट्स

CBSE Board Exams 2026 LIVE: कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा, सुबह 10.30 बजे से पेपर शुरू; जानिए पल-पल की अपडेट्स

CBSE Class 12 Economics Paper LIVE: सीबीएसई की ओर से 18 मार्च, बुधवार को सुबह 10.30 बजे से इकोनॉमिक पेपर की शुरुआत कर दी जाएगी. आइए सीबीएसई 12वीं अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा 2026 लाइव के माध्यम से हर अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 18, 2026, 09:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CBSE Class 12 economics board Exams 2026 Live
CBSE Class 12 economics board Exams 2026 Live
LIVE Blog

CBSE Board Exams 2026 Class 12 Economics Paper LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आज यानी 18 मार्च, बुधवार को कक्षा 12वी की अर्थशास्त्र परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 12वीं के स्टूडेंट्स सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर देंगे.

परीक्षा समाप्त होने के बाद जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे उसके बाद कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर को लेकर रिएक्शन मिल सकेगा. इसके बाद अर्थशास्त्र पेपर एनालिसिस आपके साथ साझा करेंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. सुबह 10 बजे के बाद सीबीएसई बोर्ड के नियम अनुसार किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी. 

इस लाइव ब्लॉग में क्या-क्या अपडेट्स मिलेंगे?

  • स्टूडेंट्स रिएक्शन

    Add Zee News as a Preferred Source

  • पेपर का कठिनाई स्तर

  • एक्सपर्ट एनालिसिस

आज के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 लाइव के माध्यम से 12वीं अर्थशास्त्र पेपर से जुड़ी सभी अपडेट्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.

18 March 2026
09:30 AM

CBSE Board Exams 2026 LIVE: इकोनॉमिक पेपर लीक की अफवाहों से रहें दूर

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से सोशल मीडिया दिशा निर्देश के तहत बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो WhatsApp, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स जैसे सोशल प्लेटफार्मों पर पेपर लीक या किसी अन्य अफवाहों पर भरोसा न करें. साथ में ये भी सलाह दी गई कि वो खुद भी कोई अफवाह न फैलाएं और ना ही परीक्षा से जुड़ी सामग्री साझा करें. 

08:47 AM

CBSE 12 Economics Board Exams LIVE: 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

सीबीएसई 12वीं अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इससे पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं? कितने बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर कितने बजे तक दिया जाएगा? आइए जानते हैं...

  • एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय:- सुबह 10 बजे से पहले

  • क्या ले जाना जरूरी:- एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड

  • कितने बजे मिलेगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर:- सुबह 10.15 बजे तक

  • ड्रेस कोड:- स्कूल ऑनिफॉर्म में जाना जरूरी, प्राइवेट स्टूडेंट्स साधारण कपड़े पहनकर परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं.

  • क्या लेकर न जाए:- स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न जाएं.

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

CBSE Board Exam 2026

Trending news

74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
West Bengal Election 2026
ममता ने 3 सीटें किसके लिए छोड़ दीं? 'दीदी' के दांव से बीजेपी हैरान
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
assam election 2026
पहले बोरा, अब बोरदोलोई! असम कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? इस्तीफों के पीछे ‘अपमान
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
kanshi ram ki kahani
ब्राह्मणवाद... यूपी में टेंपो हाई, पंजाब में क्यों फेल हो गए बसपा संस्थापक कांशीराम?
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
India Myanmar News
इराक में लड़ने वाला भारत के जंगल में क्या करने आया? पता चली ड्रोन वाली गहरी साजिश
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
Maharashtra Acid Attack
स्कूल से लौट रही बच्ची पर फेंका तेजाब, रूह कंपा देगी महाराष्ट्र की ये घटना
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
Bengal Assembly Election 2026
'जैसा बीजेपी ने कहा था वैसा ही...', चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद EC पहुंचे TMC नेता
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
Pradyut Bordoloi
चुनाव से पहले असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, सांसद प्रद्युत बोरदोलोई का इस्तीफा
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा
World News
जंग के बीच PM मोदी ने घुमाया UAE के राष्ट्रपति को फोन, होर्मुज पर की चर्चा