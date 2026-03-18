CBSE Board Exams 2026 LIVE: कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा, सुबह 10.30 बजे से पेपर शुरू; जानिए पल-पल की अपडेट्स

CBSE Board Exams 2026 Class 12 Economics Paper LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आज यानी 18 मार्च, बुधवार को कक्षा 12वी की अर्थशास्त्र परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 12वीं के स्टूडेंट्स सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर देंगे.

परीक्षा समाप्त होने के बाद जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे उसके बाद कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर को लेकर रिएक्शन मिल सकेगा. इसके बाद अर्थशास्त्र पेपर एनालिसिस आपके साथ साझा करेंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. सुबह 10 बजे के बाद सीबीएसई बोर्ड के नियम अनुसार किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी.

इस लाइव ब्लॉग में क्या-क्या अपडेट्स मिलेंगे?

स्टूडेंट्स रिएक्शन Add Zee News as a Preferred Source

पेपर का कठिनाई स्तर

एक्सपर्ट एनालिसिस

आज के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 लाइव के माध्यम से 12वीं अर्थशास्त्र पेपर से जुड़ी सभी अपडेट्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.