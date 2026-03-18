CBSE Board Exams 2026 LIVE: कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा, सुबह 10.30 बजे से पेपर शुरू; जानिए पल-पल की अपडेट्स

CBSE Class 12 Economics Paper LIVE: सीबीएसई की ओर से 18 मार्च, बुधवार को सुबह 10.30 बजे से इकोनॉमिक पेपर की शुरुआत कर दी जाएगी. आइए सीबीएसई 12वीं अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा 2026 लाइव के माध्यम से हर अपडेट्स जानते हैं.
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CBSE Board Exams 2026 Class 12 Economics Paper LIVE: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की ओर से आज यानी 18 मार्च, बुधवार को कक्षा 12वी की अर्थशास्त्र परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक 12वीं के स्टूडेंट्स सीबीएसई इकोनॉमिक्स पेपर देंगे.
परीक्षा समाप्त होने के बाद जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे उसके बाद कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स पेपर को लेकर रिएक्शन मिल सकेगा. इसके बाद अर्थशास्त्र पेपर एनालिसिस आपके साथ साझा करेंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंच जाएं. सुबह 10 बजे के बाद सीबीएसई बोर्ड के नियम अनुसार किसी भी स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी.
स्टूडेंट्स रिएक्शन
पेपर का कठिनाई स्तर
एक्सपर्ट एनालिसिस
आज के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 लाइव के माध्यम से 12वीं अर्थशास्त्र पेपर से जुड़ी सभी अपडेट्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आइए विस्तार से जानते हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से सोशल मीडिया दिशा निर्देश के तहत बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो WhatsApp, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एक्स जैसे सोशल प्लेटफार्मों पर पेपर लीक या किसी अन्य अफवाहों पर भरोसा न करें. साथ में ये भी सलाह दी गई कि वो खुद भी कोई अफवाह न फैलाएं और ना ही परीक्षा से जुड़ी सामग्री साझा करें.
सीबीएसई 12वीं अर्थशास्त्र बोर्ड परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इससे पहले स्टूडेंट्स के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है. क्या लेकर जाना चाहिए और क्या नहीं? कितने बजे तक एग्जाम सेंटर पहुंच जाएं? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर कितने बजे तक दिया जाएगा? आइए जानते हैं...
एग्जाम सेंटर पहुंचने का समय:- सुबह 10 बजे से पहले
क्या ले जाना जरूरी:- एडमिट कार्ड और स्कूल आईडी कार्ड
कितने बजे मिलेगा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर:- सुबह 10.15 बजे तक
ड्रेस कोड:- स्कूल ऑनिफॉर्म में जाना जरूरी, प्राइवेट स्टूडेंट्स साधारण कपड़े पहनकर परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं.
क्या लेकर न जाए:- स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न जाएं.