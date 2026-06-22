/CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की जारी, हटाए 7 सवाल! जल्द आ रहा है परीक्षा का परिणाम

CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट यानी सीयूईटी यूजी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे और वहां से स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट की घोषणा से पहले एनटीए ने फाइनल आंसर-की जारी कर दी है जिसे देखने के साथ उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल रहा है. CUET UG ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर शीट में 7 सवाल नहीं देखने को मिल रहे हैं, एनटी की ओर से उसे हटा दिया गया है.