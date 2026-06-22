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CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की जारी, हटाए 7 सवाल! जल्द आ रहा है परीक्षा का परिणाम

CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट (CUET UG) 2026 का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाने वाला है. एनटीए ने पहले फाइनल आंसर-की जारी कर दी है और सभी की नजर अब परीक्षा के परिणामों पर टिकी हुई है. आइए सीयूईटी यूजी परीक्षा रिजल्ट लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 22, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:34 PM IST
CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की जारी, हटाए 7 सवाल! जल्द आ रहा है परीक्षा का परिणाम
Image Credit: CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates
22 June 2026 02:34 PM (IST)

CUET UG Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा सीयूईटी रिजल्ट?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिणाम चेक कर सकेंगे और यहां से स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे.

22 June 2026 02:10 PM (IST)

CUET UG 2026 Result LIVE Updates: क्या सीयूईटी रिजल्ट जारी हो गया?

नहीं, सीयूईटी यूजी परीक्षा 2026 के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अभी सिर्फ फाइनल आंसर-की को जारी किया है जिसके कारण स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सीयूईट रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी परिणाम जारी नहीं किए गए हैं.

22 June 2026 01:55 PM (IST)

CUET UG 2026 Result LIVE Updates: कितने सब्जेक्ट ऑफर किए गए थे?

सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए छात्रों को कुल 37 विषयों का ऑप्शन दिया गया था, जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-स्पेशिफिक टॉपिक और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) शामिल था.

22 June 2026 01:50 PM (IST)

CUET UG 2026 Result LIVE Updates: कैसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर की?

सबसे पहले CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर ‘CUET UG 2026 Final Answer Key’ शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद स्क्रीन पर आंसर की का PDF शो होगा उस पर क्लकि करें.

अपने सब्जेक्ट और क्वेश्चन आईडी के मुताबिक आंसर की देख पाएंगे.

22 June 2026 01:45 PM (IST)

CUET UG 2026 Result LIVE Updates: फाइनल आंसर की से हटाए 7 सवाल

NTA द्वारा प्रोविजनल आंसर की को जारी करने के बाद चैलेंज विंडो ओपन की गई थी, उस दौरान छात्रों की ओर से की गई आपत्तियों को रिवाइज्ड करने के बाद फाइनल आसंर की को जारी किया गया है. सीयूईटी यूजी 2026 की फाइनल आंसर की से 7 सवाल हटा दिए गए हैं.

22 June 2026 01:40 PM (IST)

CUET UG 2026 Result LIVE Updates: फाइनल आंसर की जारी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर फाइनल उत्तर कुंजी का PDF अपलोड कर दिया गया है. वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपनी फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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CUET UG 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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