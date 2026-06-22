/CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: सीयूईटी यूजी फाइनल आंसर-की जारी, हटाए 7 सवाल! जल्द आ रहा है परीक्षा का परिणाम

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिणाम चेक कर सकेंगे और यहां से स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे.
नहीं, सीयूईटी यूजी परीक्षा 2026 के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अभी सिर्फ फाइनल आंसर-की को जारी किया है जिसके कारण स्टूडेंट्स को लग रहा है कि सीयूईट रिजल्ट भी जारी हो चुका है, लेकिन अभी परिणाम जारी नहीं किए गए हैं.
सीयूईटी यूजी 2026 परीक्षा के लिए छात्रों को कुल 37 विषयों का ऑप्शन दिया गया था, जिनमें 13 भाषाएं, 23 डोमेन-स्पेशिफिक टॉपिक और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट (GAT) शामिल था.
सबसे पहले CUET UG की ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर ‘CUET UG 2026 Final Answer Key’ शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद स्क्रीन पर आंसर की का PDF शो होगा उस पर क्लकि करें.
अपने सब्जेक्ट और क्वेश्चन आईडी के मुताबिक आंसर की देख पाएंगे.
NTA द्वारा प्रोविजनल आंसर की को जारी करने के बाद चैलेंज विंडो ओपन की गई थी, उस दौरान छात्रों की ओर से की गई आपत्तियों को रिवाइज्ड करने के बाद फाइनल आसंर की को जारी किया गया है. सीयूईटी यूजी 2026 की फाइनल आंसर की से 7 सवाल हटा दिए गए हैं.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने CUET UG 2026 परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी है. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर फाइनल उत्तर कुंजी का PDF अपलोड कर दिया गया है. वेबसाइट पर जाकर उम्मीदवार अपनी फाइनल आंसर की चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं.
CUET UG 2026 Result (OUT Soon) LIVE Updates: बहुत जल्द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडरग्रेजुएट यानी सीयूईटी यूजी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर इंतजार खत्म होने वाला है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे और वहां से स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट की घोषणा से पहले एनटीए ने फाइनल आंसर-की जारी कर दी है जिसे देखने के साथ उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिल रहा है. CUET UG ऑब्जेक्शन के बाद फाइनल आंसर शीट में 7 सवाल नहीं देखने को मिल रहे हैं, एनटी की ओर से उसे हटा दिया गया है.
सीयूईटी यूजी प्रोविजनल आंसर-की में स्टूडेंट्स की ओर से आपत्ति दर्ज की गई थी जिसके बाद 7 सवालों को हटा दिया गया है. जल्द ही अब सीयूईटी यूजी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है. आइए लाइव के जरिए सीयूईटी यूजी रिजल्ट 2026 से जुड़ी हर अपडेट जानते हैं.