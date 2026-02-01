Education and Jobs Budget 2026 Live Updates: बस कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण में पेश करेंगी बजट, क्या है शिक्षा और रोजगार के लिए उम्मीदें?

Advertisement
Hindi Newsशिक्षाEducation and Jobs Budget 2026 Live Updates: बस कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण में पेश करेंगी बजट, क्या है शिक्षा और रोजगार के लिए उम्मीदें?

Education and Jobs Union Budget 2026 Live Updates: आज यानी 1 फरवरी, रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा. ये बजट शिक्षा और रोजगार को लेकर कितना खास रहने वाला है, आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 01, 2026, 10:10 AM IST
Union Budget 2026 on Education and Jobs live updates
Education and Jobs Union Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट का ऐलान किया जाएगा. 1 फरवरी, रविवार को संसद में आम बजट 2026-27 को पेश किया जाएगा. इस दौरान शिक्षा और रोजगार को लेकर भी बजट में खास घोषणाएं की जा सकती हैं. एजुकेशन सेक्टर से लेकर जॉब सेक्टर तक में बजट 2026 में क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी. इसे लेकर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते साफ कर दिया जाएगा. पिछले साल शिक्षा और रोजगार के बजट में क्या खास रहा, इस बार क्या-क्या उम्मीदें हैं? शिक्षा और रोजगार बजट 2026 से संबंधित हर अपडेट लाइव खबर में मिलती रहेगी.

01 February 2026
10:05 AM

AI Skills Jobs: बजट 2026 से एआई रियल जॉब की उम्मीदें?

भारत में AI की नॉलेज रखने वाले युवाओं की कमी नहीं है लेकिन फिर भी एआई स्किल्स जॉब अभी भी चुनौती बनी हुई है. रोजगार को बढ़ावा देने के लिए AI स्किल बजट में लगभग 40% इजाफे की मांग है. उद्योग जगत के नेता ऐसी नीतियां चाहते हैं जिससे एआई की वास्तविक दुनिया में नौकरियां हो.

09:47 AM

Union Budget 2026: पहले शाम 5 बजे पेश होता था बजट

भारत में ब्रिटिश शासन के समय के हिसाब से बजट पेश हुआ करता था. शाम 5 बजे बजट को पेश किया जाता था लेकिन इस परंपरा को यशवंत सिन्हा ने 1999 में बदल दिया और सुबह 11 बजे बजट पेश करने का टाइम रखा गया. इसके बाद से हर साल सुबह 11 बजे बजट पेश होने लगा और ये परंपरा अब तक चली आ रही है.

09:32 AM

Education and Jobs Budget 2026 Live Updates: कितनी पढ़ी-लिखी हैं निर्मला सीतारमण?

18 अगस्त, 1959 को निर्मला सीतारमण का जन्म हुआ था. एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं. उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री अर्थशास्त्र में हासिल की है. मास्टर डिग्री के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है. अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एम.फिल किया है.

09:09 AM

Education and Jobs Budget 2026 Live Updates: शिक्षा और रोजगार बजट 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी, रविवार को लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करने वाली हैं. इस दौरान शिक्षा और रोजगार के संबंध में भी खास उम्मीदें जताई जा रही है. केंद्रीय बजट से पहले निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंचीं हैं. महरून रंग की साड़ी वित्त मंत्री सीतारमण पहुंच गई हैं. लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी और उस दौरान फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा।

budget 2026Union Budget 2026

