Education and Jobs Budget 2026 Live Updates: बस कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण में पेश करेंगी बजट, क्या है शिक्षा और रोजगार के लिए उम्मीदें?

Education and Jobs Union Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट का ऐलान किया जाएगा. 1 फरवरी, रविवार को संसद में आम बजट 2026-27 को पेश किया जाएगा. इस दौरान शिक्षा और रोजगार को लेकर भी बजट में खास घोषणाएं की जा सकती हैं. एजुकेशन सेक्टर से लेकर जॉब सेक्टर तक में बजट 2026 में क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी. इसे लेकर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करते साफ कर दिया जाएगा. पिछले साल शिक्षा और रोजगार के बजट में क्या खास रहा, इस बार क्या-क्या उम्मीदें हैं? शिक्षा और रोजगार बजट 2026 से संबंधित हर अपडेट लाइव खबर में मिलती रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source