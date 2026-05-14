HBSE 10th Results 2026 (Soon) Live: हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट दोपहर 12 बजे! bseh.org.in पर होगा जारी, यहां पल-पल की अपडेट

HBSE Haryana Class 10th Result 2026 Live: बहुत जल्द हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है. बोर्ड की ओर से 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा की जाने वाली है. हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर कक्षा 10वीं के नीतेजे घोषित किए जाएंगे. आइए हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट जानते हैं.
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Haryana Board 10th Result 2026 Live Updates: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से कक्षा 10वीं का रिजल्ट 14 मई 2026 को दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके साथ ही करीब 2.78 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा. कक्षा 10वीं रिजल्ट की घोषणा करने के बाद हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर परिणाम चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करके तुरंत परिणाम देख सकेंगे. सब्जेक्ट वाइज अंक और मार्कशीट को भी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट जानते हैं.
सबसे पहले हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Haryana Board 10th Result 2026' लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद अपना रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज करें.
सबमिट करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि डिजिलॉकर पर भी कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा. स्टूडेट्स को 10वीं का परिणाम देखने के लिए डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट www.digilocker.gov.in पर जाना होगा. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'Haryana Board 10th Result 2026 Out' शो हो सकता है. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स को आगे का प्रोसेस अपनाना होगा.
प्रेस कॉन्फ्रेस के जरिए हरियाणा बोर्ड 10वीं रिजल्ट घोषित करने के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव लिंक शो हो जाएगा. bseh.org.in पर रिजल्ट चेक करने का एक्टिव लिंक देख पाएंगे. वेबसाइट पर 'HBSE 10th Result 2026' लिंक शो होगा जिस पर क्लिक करने के बाद परिणाम दिख पाएंगे. रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट और मार्कशीट चेक कर सकते हैं.
हरियाणा बोर्ड 10वीं का परिणाम 14 मई, गुरुवार को दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार कक्षा 10वीं के रिजल्ट की घोषणा करेंगे. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा.