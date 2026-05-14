HBSE 10th Results 2026 (Soon) Live: हरियाणा बोर्ड 10वीं का रिजल्ट दोपहर 12 बजे! bseh.org.in पर होगा जारी, यहां पल-पल की अपडेट

Haryana Board 10th Result 2026 Live Updates: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से कक्षा 10वीं का रिजल्ट 14 मई 2026 को दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा. प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार द्वारा कक्षा 10वीं के परिणाम घोषित किया जाएगा. इसके साथ ही करीब 2.78 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होगा. कक्षा 10वीं रिजल्ट की घोषणा करने के बाद हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर परिणाम चेक करने का लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. 10वीं के स्टूडेंट्स अपना रोल नंबर (Roll Number) दर्ज करके तुरंत परिणाम देख सकेंगे. सब्जेक्ट वाइज अंक और मार्कशीट को भी ऑनलाइन चेक कर सकेंगे. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 लाइव के जरिए पल-पल की अपडेट जानते हैं.

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