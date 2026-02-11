JEE Main 2026 Result (Soon) LIVE: आज जारी हो सकता है जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट, यहां जानें पल-पल की अपडेट्स

NTA JEE Main 2026 Result (Soon) LIVE: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जल्द ही जेईई मेन 2026 परीक्षा का ऐलान किया जा सकता है. रिजल्ट की घोषणा कुछ ही देर में हो सकती है. सूत्रों की मानें तो जेईई मेन्स परीक्षा रिजल्ट के अलावा फाइनल आंसर की PDF और कट ऑफ जैसी जानकारी भी 11 फरवरी, बुधवार को दोपहर से पहले जारी की जा सकती है. 21 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित एनटीए जेईई मुख्य परीक्षा में 13.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाले JEE Main 2026 रिजल्ट लिंक को jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. यहां से स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड करने के लिए एक्टिव लिंक प्राप्त कर सकते हैं. आइए जेईई मेन परीक्षा 2026 रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट्स जानते हैं.

