JEE Main 2026 Result (Soon) LIVE: आज जारी हो सकता है जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट, यहां जानें पल-पल की अपडेट्स

Hindi Newsशिक्षाJEE Main 2026 Result (Soon) LIVE: आज जारी हो सकता है जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट, यहां जानें पल-पल की अपडेट्स

JEE Main 2026 Result (Soon) LIVE: आज यानी 11 फरवरी, बुधवार को जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी होने वाला है. अंतिम उत्तर कुंजी पीडीएफ समेत स्कोरकार्ड लिंक और कटऑफ भी उपलब्ध होंगे. आइए जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट लाइव के माध्यम से पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 11:22 AM IST
JEE Main 2026 Result
LIVE Blog

NTA JEE Main 2026 Result (Soon) LIVE: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जल्द ही जेईई मेन 2026 परीक्षा का ऐलान किया जा सकता है. रिजल्ट की घोषणा कुछ ही देर में हो सकती है. सूत्रों की मानें तो जेईई मेन्स परीक्षा रिजल्ट के अलावा फाइनल आंसर की PDF और कट ऑफ जैसी जानकारी भी 11 फरवरी, बुधवार को दोपहर से पहले जारी की जा सकती है. 21 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित एनटीए जेईई मुख्य परीक्षा में 13.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित किए जाने वाले JEE Main 2026 रिजल्ट लिंक को jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. यहां से स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड करने के लिए एक्टिव लिंक प्राप्त कर सकते हैं. आइए जेईई मेन परीक्षा 2026 रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट्स जानते हैं.

11 February 2026
11:21 AM

JEE Main 2026 Results LIVE: कब तक जारी होगी Final Answer Key?

जेईई मेन परीक्षा रिजल्ट को जारी करने से पहले 4 फरवरी 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की गई थी. इसके साथ ही आपत्ति दर्ज करने की समय सीमा 6 फरवरी 2026 तय की गई थी. प्रत्येक सवाल के लिए 200 रुपये फीस का भुगतान करना पड़ा था. अब सभी उम्मीदवारों को जेईई मेन परीक्षा की आंसर की का इंतजार है जिसे जल्द एनटीए द्वारा जारी किया जा सकता है. फाइन की को सबसे लास्ट और बाइंडिंग माना जाता है जिसके बाद चैलेंज प्रोसेस पूरी तरह बंद हो जाएगा. उम्मीद है कि 11 फरवरी को दोपहर तक जेईई मेन आंसर की जारी किया जा सकता है.

11:12 AM

JEE Main 2026 Result LIVE: जेईई मेन 2026 सेशन 1 परीक्षा कब हुई थी?

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (Joint Entrance Examination) जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा 21 से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. पेपर 1 का आयोजन (B.E./B.Tech) के लिए कुल 10 शिफ्ट्स के साथ आयोजित किए गए. जबकि, पेपर 2 का आयोजन B.Arch और B.Planning के लिए 29 जनवरी 2026 को किया गया. इस दौरान जेईई मेन परीक्षा 2026 में लगभग 13.5 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और इसमें 13 लाख से अधिक स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. बस कुछ देर में जेईई मुख्य परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा हो सकती है.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

JEE Main Result

