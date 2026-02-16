JEE Main 2026 Session 1 Result Live Updates: नतीजों का काउंटडाउन शुरू, कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें ताजा अपडेट

JEE Main 2026 Result Date & Time Live Updates: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. आइए जेईई मेन सेशन 1 से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानते हैं.
JEE Mains Result 2026 soon at jeemain.nta.nic.in Live: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने पहले ही जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया था. 16 फरवरी, सोमवार को जेईई मेन 2026 रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है. इस परीक्षा में अच्छे अंको से पास होने वाले उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा. एनटीए की ओर से जल्द ही परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. कैसे और कहां से रिजल्ट और स्कोर कार्ड चेक व डाउनलोड कर सकते हैं. आइए ये जानने के साथ ही जेईई मुख्य 2026 परीक्षा सेशन 1 रिजल्ट से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मुख्य परीक्षा सेशन 1 रिजल्ट जारी होगा. इसे चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकेंगे. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार जो टॉप रैंकिंग या अच्छे से अच्छे अंक हासिल करेंगे वो ही आईटीआई प्रवेश के लिए योग्य माने जाएंगे. टॉप रैंकिंग से पास उम्मीदवारों को ही जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए एलिजिबल माना जाता है. जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट में पास उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य हो सकते हैं.
आज यानी 16 फरवरी, सोमवार को जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसे चेक करने और डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी होगा. आइए जेईई मेन 2026 सेशन 1 स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.