Hindi Newsशिक्षाJEE Main 2026 Session 1 Result Live Updates: नतीजों का काउंटडाउन शुरू, कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें ताजा अपडेट

JEE Main 2026 Session 1 Result Live Updates: नतीजों का काउंटडाउन शुरू, कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें ताजा अपडेट

JEE Main 2026 Result Date & Time Live Updates: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की ओर से जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है. आइए जेईई मेन सेशन 1 से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 11:29 AM IST
JEE Main 2026 Session 1 Result
JEE Main 2026 Session 1 Result
LIVE Blog

JEE Mains Result 2026 soon at jeemain.nta.nic.in Live: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने पहले ही जेईई मुख्य 2026 सेशन 1 परीक्षा रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया था. 16 फरवरी, सोमवार को जेईई मेन 2026 रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है. इस परीक्षा में अच्छे अंको से पास होने वाले उम्मीदवारों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा. एनटीए की ओर से जल्द ही परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा. कैसे और कहां से रिजल्ट और स्कोर कार्ड चेक व डाउनलोड कर सकते हैं. आइए ये जानने के साथ ही जेईई मुख्य 2026 परीक्षा सेशन 1 रिजल्ट से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
16 February 2026
10:37 AM

JEE Main 2026 Session 1 Result Live: जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट के बाद क्या?

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मुख्य परीक्षा सेशन 1 रिजल्ट जारी होगा. इसे चेक करने के अलावा स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकेंगे. इस परीक्षा में शामिल उम्मीदवार जो टॉप रैंकिंग या अच्छे से अच्छे अंक हासिल करेंगे वो ही आईटीआई प्रवेश के लिए योग्य माने जाएंगे. टॉप रैंकिंग से पास उम्मीदवारों को ही जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए एलिजिबल माना जाता है. जेईई मेन सेशन 1 रिजल्ट में पास उम्मीदवार जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य हो सकते हैं.

10:15 AM

JEE Main 2026 Session 1 Result Live: कैसे डाउनलोड करें जेईई मेन सेशन 1 स्कोरकार्ड?

आज यानी 16 फरवरी, सोमवार को जेईई मेन 2026 सेशन 1 रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा जिसे चेक करने और डाउनलोड करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी होगा. आइए जेईई मेन 2026 सेशन 1 स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

  1. सबसे पहले जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘JEE MAIN Exam 2026 SESSION 1 RESULT’ शो होगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करना होगा.
  4. लॉगिन डिटेल्स एंटर करने के बाद स्कोरकार्ड शो हो जाएगा.
  5. यहां से रिजल्ट को चेक करने के अलावा स्कोर कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं.
  6. जेईई मेन रिजल्ट स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट भी यहां से निकाल सकते हैं.
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

JEE Main Result

