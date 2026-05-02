Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2026 LIVE: महाराष्ट्र बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज, mahresult.nic.in पर देख सकेंगे परिणाम और स्कोरकार्ड

Maharashtra MSBSHSE HSC Result 2026 LIVE Updates: महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) आज यानी 2 मई, शनिवार 2026 को सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र एचएससी कक्षा 12वीं का परिणाम 2026 घोषित करेगा. जबकि, महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी रिजल्ट चेक करने का लिंक दोपहर 1 बजे एक्टिव हो जाएगा. रिजल्ट की घोषणा हो जाने के बाद स्टूडेंट्स महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी कक्षा 12वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mahahsscboard.in या mahresult.nic.in के माध्यम से देख सकेंगे.

साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स समेत अन्य स्ट्रीम के कक्षा 12वीं छात्रों को वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और अन्य डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करना होगा जिसके बाद वो अपना परिणाम देख सकेंगे. महाराष्ट्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर (DigiLocker) पर भी परिणाम और मार्कशीट को चेक कर सकते हैं. महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी कक्षा 12वीं का परिणाम 2026 लाइव के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा, रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक, 12वीं के टॉपर, 12वीं के टॉपर के अंक और नाम आदि पल-पल की अपडेट्स बताएंगे.