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MP Board 5th 8th Result 2026 (Today) LIVE: बस कुछ मिनटों का इंतजार... जारी होने वाला है राज्य शिक्षा केंद्र 5वीं, 8वीं बोर्ड रिजल्ट

MP Board 5th, 8th Result 2026 LIVE Updates: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज यानी 25 मार्च, बुधवार 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा करेगा. सुबह 11.30 बजे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. आइए एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं रिजल्ट लाइव के जरिए हर अपडेट जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 25, 2026, 10:47 AM IST
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MP Board 5th 8th Result 2026 (Today) LIVE
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RSKMP MP board 5th 8th Result Live Updates: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 5वीं, 8वीं के रिजल्ट को लेकर चल रहा इंतजार बस कुछ ही देर में खत्म होने वाला है. परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता घर बैठे रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आज यानी 25 मार्च, बुधवार 2026 को कक्षा 5वीं और 8वीं के रिजल्ट की घोषणा ऑफिशियल वेबसाइट पर एमपी बोर्ड द्वारा किया जाएगा. आज सुबह 11.30 बजे 5वीं और 8वीं के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी. एमपी बोर्ड 5वीं के किस छात्र ने टॉप किया? 8वीं का कौन सा स्टूडेंट टॉपर रहा? कैसे 5वीं का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं? एमपी बोर्ड 8वीं के स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का क्या तरीका है? ऐसी ही तमाम जानकारी एमपी 5वीं, 8वीं बोर्ड रिजल्ट लाइव के माध्यम हासिल कर सकेंगे.

जानकारी के लिए बता दें कि 5वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी. जबकि, कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक जारी रही थीं. पिछले साल 28 मार्च 2025 को एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जारी किया गया था. मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राज्य शिक्षा केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 2026 जारी किया जाएगा. आइए एमपी बोर्ड 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026 लाइव के माध्यम से हर अपडेट जानते हैं.

ये भी पढ़ें- एमपी बोर्ड 5वीं, 8वीं रिजल्ट 2026

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25 March 2026
10:44 AM

MP Board 5th 8th Result 2026 (Today) LIVE: बस कुछ मिनटों में जारी होगा 5वीं, 8वीं रिजल्ट

मध्य प्रदेश बोर्ड 5वीं और 8वीं का रिजल्ट 25 मार्च 2026 को सुबह 11.30 बजे जारी करेगा. इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी की गई है. ऑफिशियल तौर पर पुष्टि होने के बाद स्टूडेंट्स का इंतजार बस चंद मिनटों का रह गया है. एमपी बोर्ड 5वीं और 8वीं परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा ऑनलाइन पोर्टल पर कर दी जाएगी.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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