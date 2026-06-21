/NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, 551 शहर, 5,440 एग्जाम सेंटर... नीट री-एग्जाम को लेकर पढ़ें पल-पल का अपडेट

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी परीक्षा 2026 शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए शांत रहने, खुद पर भरोसा रखने और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की है. एजेंसी ने अपने X अकाउंट से पोस्ट कर अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारियां शेयर की है. एजेंसी ने सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली एंट्री और दोपहर 1:30 बजे तक अंतिम प्रवेश समय का ध्यान रखने को कहा है. साथ ही एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र और दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें साथ लाने, प्रतिबंधित वस्तुओं से बचने, पर्याप्त पानी पीने और ट्रैफिक को देखते हुए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है.
All the best to every NEET (UG) 2026 candidate!
This is the day you've prepared for. Stay calm, trust yourself, and give it your best - you've earned this moment.
Important timings
Entry begins: 11:00 AM
Last entry: 1:30 PM (no entry after this)
Carry with you
…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 21, 2026
NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून, रविवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) यूजी 2026 री-एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होंगे. देश भर में अधिकारी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जिससे री-नीट परीक्षा को सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न की जा सके. भारत के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर नीट री-एग्जाम 2026 आयोजित किया जाएगा जिसमें कुल 22.79 लाख से अधिक उम्मीदवारों शामिल हो सकते हैं. नीट की दोबारा आयोजित की जा रही परीक्षा में 3 मई 2026 को शामिल हुए उम्मीदवार परीक्षा देने आ सकते हैं.
दरअसल, नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले के बाद NTA की ओर से री-एग्जाम आयोजित किया जा रहा है. 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5.15 बजे तक नीट यूजी री-एग्जाम आयोजित किया जाएगा. देश भर की नजरें इस परीक्षा पर टिकी हुई हैं. इस साल 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है. कुल 195 मिनट की नीट री-एग्जाम से संबंधित पल-पल की अपडेट आइए इस लाइव के माध्यम से जानते हैं.