/NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, 551 शहर, 5,440 एग्जाम सेंटर... नीट री-एग्जाम को लेकर पढ़ें पल-पल का अपडेट

NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: NTA ने सभी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी परीक्षा 2026 शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए शांत रहने, खुद पर भरोसा रखने और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की है. एजेंसी ने अपने X अकाउंट से पोस्ट कर अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारियां शेयर की है. एजेंसी ने सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली एंट्री और दोपहर 1:30 बजे तक अंतिम प्रवेश समय का ध्यान रखने को कहा है. साथ ही एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र और दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें साथ लाने, प्रतिबंधित वस्तुओं से बचने, पर्याप्त पानी पीने और ट्रैफिक को देखते हुए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है.