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NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, 551 शहर, 5,440 एग्जाम सेंटर... नीट री-एग्जाम को लेकर पढ़ें पल-पल का अपडेट

NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: आज 21 जून, रविवार को 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार नीट री-एग्जाम में शामिल होंगे. दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक ये परीक्षा जारी रहेगी. आइए नीट यूजी री-एग्जाम से जुड़ी हर बड़ी खबर, परीक्षा केंद्रों से अपडेट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लाइव के माध्यम से जान सकते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 21, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:29 AM IST
NEET UG Re-Exam 2026 LIVE Updates: 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार, 551 शहर, 5,440 एग्जाम सेंटर... नीट री-एग्जाम को लेकर पढ़ें पल-पल का अपडेट
Image Credit: NTA NEET UG ReExam 2026 LIVE Updates
21 June 2026 07:22 AM (IST)

NEET UG 2026 Re-Exam LIVE Updates: NTA ने सभी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने नीट यूजी परीक्षा 2026 शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए शांत रहने, खुद पर भरोसा रखने और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की है. एजेंसी ने अपने X अकाउंट से पोस्ट कर अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा से संबंधित जरूरी जानकारियां शेयर की है. एजेंसी ने सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली एंट्री और दोपहर 1:30 बजे तक अंतिम प्रवेश समय का ध्यान रखने को कहा है. साथ ही एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र और दो पासपोर्ट साइज तस्वीरें साथ लाने, प्रतिबंधित वस्तुओं से बचने, पर्याप्त पानी पीने और ट्रैफिक को देखते हुए समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी है.

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NEET Re-Exam 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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