Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: ‘परीक्षा पर चर्चा’ एपिसोड 2... एग्जाम के समय कैसे करें मन को शांत? पीएम मोदी ने दिया जवाब

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है. इस बार का कार्यक्रम पिछले 8 एडिशन से एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों में जाकर अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों से बातचीत की है. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2026 को दिखाया गया था. इस दौरान भी अलग-अलग शहर के स्टूडेंट्स रहे और उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की. एग्जाम संबंधित कई सवाल किए जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया. स्टूडेंट्स ने अपना-अपना टैलेंट भी दिखाया. नरेंद्र मोदी पर एक छात्रा ने कविता भी लिखी और जिसे पीएम ने काफी पसंद किया. अलग-अलग स्टूडेंट्स ने उन्हें तोहफे भी दिए थे. परीक्षा पे चर्चा का दूसरा कार्यक्रम कितना खास रहने वाला है और छात्रों से क्या कुछ बातें करेंगे, आइए परीक्षा पे चर्चा लाइव के साथ पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.

