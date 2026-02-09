Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: ‘परीक्षा पर चर्चा’ एपिसोड 2... एग्जाम के समय कैसे करें मन को शांत? पीएम मोदी ने दिया जवाब

Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू हो गया देश के विभिन्न शहरों में जाकर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से बातचीत की है. परीक्षा पे चर्चा में क्या कुछ नया सुनने को मिल रहा है और स्टूडेंट्स के किन सवालों का जवाब पीएम मोदी देंगे, आइए परीक्षा पे चर्चा लाइव (PPC 2026 Live) अपडेट्स से जानते हैं.
Pariksha Pe Charcha 2026 LIVE: परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन का दूसरा एपिसोड 9 फरवरी को सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है. इस बार का कार्यक्रम पिछले 8 एडिशन से एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न शहरों में जाकर अलग-अलग कक्षाओं के छात्रों से बातचीत की है. परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का पहला एपिसोड 6 फरवरी 2026 को दिखाया गया था. इस दौरान भी अलग-अलग शहर के स्टूडेंट्स रहे और उन्होंने परीक्षा पे चर्चा की. एग्जाम संबंधित कई सवाल किए जिसका जवाब पीएम मोदी ने दिया. स्टूडेंट्स ने अपना-अपना टैलेंट भी दिखाया. नरेंद्र मोदी पर एक छात्रा ने कविता भी लिखी और जिसे पीएम ने काफी पसंद किया. अलग-अलग स्टूडेंट्स ने उन्हें तोहफे भी दिए थे. परीक्षा पे चर्चा का दूसरा कार्यक्रम कितना खास रहने वाला है और छात्रों से क्या कुछ बातें करेंगे, आइए परीक्षा पे चर्चा लाइव के साथ पल-पल की अपडेट्स जानते हैं.
पीएम मोदी से जब एक छात्र ने पूछा कि आपको आदिवासी इलाकों से बहुत लगाव है और आपने वहां बदलाव भी किए हैं, उस पर पालतरिया की घटना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बताया ‘उस समय जब मैं वहां काम करता था तब लगता था कि यहां एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए. उसके बाद जब उन्हें मौका मिला और वो जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने ध्यान देना शुरू किया.’ उमर गांव से अंबाजी तक एक भी साइंस स्कूल नहीं था लेकिन आज वहां दो-दो यूनिवर्सिटी है और सांइस स्कूल भी है. इंजीनियर आईटीआई से लेकर अन्य बदलावों की बात की.
परीक्षा के समय या उससे पहले रिवीजन के दौरान मन अशांत रहता है, ऐसे में क्या करें और कैसे अपने मन को शांत रख सकते हैं. एक छात्रा के इस सवाल का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने जवाब दिया कि एक हफ्ते देख लीजिए, सभी को तो आपने देख लिया होगा. आपने जो सुना है और जो पढ़ा है वो बेकार नहीं गया है और जैसे पेपर आए दे दीजिए. अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए किसी सब्जेक्ट पर अच्छा ज्ञान होना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा कि एक अच्छा स्टूडेंट्स कैसे बन सकते हैं? लगातार कॉम्पिटिशन वाला ही एक अच्छा खिलाड़ी बनता है. सुझाव के साथ पढ़ने में थोड़े कम छात्र के साथ दोस्ती करने के लिए कहा और उसे सिखाने की सलाह दी.
परीक्षा पे चर्चा का पहला सवाल स्टार्टअप के साथ रहा. इस दौरान एक छात्रा छवि जैन ने स्टार्टअप संबंधित सवाल किया. पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि वो जब भी किसी नौजवान से मिलते हैं तो उसका पहला सवाल स्टार्टअप होता है. सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए की आप क्या करना चाहते हैं. कोई ड्रोन बनाना चाहते हैं तो घर में बिजली की व्यवस्था बनाना चाहते हैं. सुझाव के तौर पर पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स से कहा कि आप किसी चार दोस्तों को जानते हों जिनमें कोई टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और कोई फाइनेंस मे एक्सपर्ट हैं और चार लोगों की टोली बना लें और स्टार्टअप शुरू कर लें.
‘परीक्षा पे चर्चा’ एपिसोड 2 की शुरुआत हो गई है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई स्टूडेंट्स के बीच नजर आ रहे हैं. इस दौरान पीएम मोदी देश के विभिन्न क्षेत्रों में गए हैं और छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं. सबसे पहले तमिलनाडु के कोयंबटूर में गए. वहां के स्टूडेंट्स की जमकर तारीफ की. इस दौरान 10वीं और 12वीं छात्रों का जिक्र किया गया और कुछ नए सीखने में दिलचस्पी पीएम मोदी ने दिखाई.